Коварный тест ПДД на перекрестке: куда разрешено ехать водителю

Четыре траектории движения. Рисунок: За! Правилами

Валентин Бандура Редактор

Задача на знание требований информационно-указательных дорожных знаков и по темам о расположении транспортных средств на дороге, а также о начале движения и изменении его направления. Водителю желтого автомобиля предлагают на выбор: движение прямо, разворот, поворот направо или налево. Куда он может проехать в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Прямо и направо. Налево и в обратном направлении. В обратном направлении. Прямо, направо и в обратном направлении. Только направо.

Разбор задачи

На перекрестке установлен информационно-указательный дорожный знак 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением" (стрелка указывает направо). Этот знак сообщает, что на пересекаемой дороге движение организовано в одну сторону — направо. Соответственно, поворот налево категорически запрещен, ведь это приведет к движению навстречу потоку.

Знак 5.7.1 не обязывает ехать только направо и не запрещает движение прямо или разворот, поскольку разворот выполняется в пределах перекрестка, а не на самой дороге с односторонним движением.

Автомобиль находится в левой полосе. В соответствии с пунктом 10.4 ПДД, перед поворотом направо водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее правое положение. При этом никаких знаков или разметки, разрешающих такой маневр из левой полосы, нет. Поэтому поворот направо запрещен.

Согласно пункту 11.2 ПДД, на дорогах, имеющих две и более полос для движения в одном направлении, водители должны двигаться как можно ближе к правому краю проезжей части, за исключением случаев обгона, объезда или перестройки перед поворотом или разворотом. Правая полоса абсолютно свободна, поэтому ехать прямо по левой полосе запрещено.

Нахождение в левой полосе полностью соответствует требованиям пункта 10.4 ПДД для выполнения разворота. Знак 5.7.1 такой маневр не запрещает.

Правильный ответ №3

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