Когда бензиновый двигатель авто выгоднее дизельного

Водитель заправит автомобиль дизельным топливом. Фото: УНИАН

Игорь Саджа Редактор, ведущий эксперт "Авто"

Покупка дизельного автомобиля традиционно ассоциируется с низким расходом топлива и возможностью реже заезжать на АЗС. Благодаря более высокой энергетической плотности дизельного топлива такие двигатели действительно потребляют меньше литров на 100 км, чем бензиновые аналоги. Однако общая экономическая выгода зависит от годового пробега, условий эксплуатации и сложности обслуживания силового агрегата.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Autopark.

Городские проблемы

Современный дизель рассчитан на длительные поездки и обязательный прогрев до рабочей температуры. При регулярных коротких маршрутах на 5–10 км двигатель не успевает прогреться, что автоматически увеличивает расход топлива и нагружает экологические системы. Особенно тяжело приходится сажевому фильтру DPF, который требует регулярной регенерации при высокой температуре и длительном движении по трассе.

Если постоянно прерывать процесс сжигания сажи выключением двигателя в городских пробках, фильтр быстро забивается. Это приводит к потере мощности, переходу двигателя в аварийный режим и необходимости дорогостоящей профессиональной очистки или замены DPF. По этой причине покупка дизельного автомобиля исключительно для поездок в пределах одного района города часто становится финансово нецелесообразной.

Сложные узлы

Экономия на топливе может легко нивелироваться ремонтом высокотехнологичных компонентов дизельной системы. Турбокомпрессор чувствителен к качеству моторного масла и интервалам его замены. Топливные форсунки системы Common Rail работают под высоким давлением и требуют идеальной чистоты топлива, а замена нескольких элементов или насоса высокого давления обойдется в солидную сумму.

Дополнительной статьёй расходов на современных дизелях является система SCR, которая использует специальную жидкость AdBlue для нейтрализации выбросов. Помимо регулярного пополнения бачка, водитель рискует столкнуться с поломками датчиков, насоса или кристаллизацией реагента, что при выходе из строя полностью блокирует запуск двигателя.

При годовом пробеге до 10 000 км лучшим выбором остается более простой бензиновый двигатель.

Ранее Новини.LIVE писали, почему в Украине бензиновые автомобили популярнее дизельных. Дизельный двигатель более требователен в обслуживании из-за более сложной конструкции.

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