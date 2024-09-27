Почему Kia отзывает 12 400 своих электрокаров EV9 — неожиданный дефект

Электромобили Kia. Фото: kianewscenter.com

Отзыву подлежат тысячи электромобилей Kia из-за неправильно рассчитанного тормозного пути. По оценкам, 100% обозначенных транспортных средств имеют дефект программного обеспечения.

Об этом сообщил Motor Biscuit.

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В этом месяце корпорация Kia известила Kia North America об инциденте с электрическим кроссовером EV9. Автомобиль находился в режиме дистанционной помощи водителю при парковке (RSPA). Во время этого EV9 столкнулся с другим припаркованным автомобилем. При этом EV9 двигался со скоростью всего 3 км/ч.

Kia подтвердила, что при определенных сценариях RSPA не применяет должное тормозное давление. Тестирование показало, что в режиме дистанционной помощи при парковке неоднократная остановка на очень низких скоростях побуждает программное обеспечение IEB использовать только легкое торможение. Эта причуда программного обеспечения увеличивает тормозной путь и может привести к столкновению.

Как поступит Kia

Несмотря на отсутствие сообщений о подобных случаях на рынке США, офис безопасности Kia в Северной Америке решил подать заявку на отзыв 12 400 единиц EV9. Kia выпустила их с 25 сентября 2023 по 28 мая 2024 года.

По оценкам, 100% из 12 400 EV9 имеют дефект, поскольку проблема связана с программным обеспечением.

Обновленное программное обеспечение будет применять высокое тормозное давление во всех условиях торможения RSPA.

В октябре владельцы EV9 получат письма с уведомлением об отзыве. Kia оплатит расходы на обновление программного обеспечения.

Ранее Hyundai Motor и Kia заявили об отзыве более 113 тыс. новых авто в Северной Америке из-за пожарной опасности машин. Также сообщалось, что Hyundai отзывает с рынка около 100 тысяч кроссоверов Tucson и хэтчбеков i30.