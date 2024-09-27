Чому Kia відкликає 12 400 своїх електрокарів EV9 — несподіваний дефект

Електромобілі Kia. Фото: kianewscenter.com

Відкликанню підлягають тисячі електромобілів Kia через неправильно розрахований гальмівний шлях. За оцінками, 100% позначених транспортних засобів мають дефект програмного забезпечення.

Про це повідомив Motor Biscuit.

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Неприємності на стоянці

Цього місяця корпорація Kia сповістила Kia North America про інцидент з електричним кросовером EV9. Автомобіль перебував у режимі дистанційної допомоги водієві при паркуванні (RSPA). Під час цього EV9 зіткнувся з іншим припаркованим авто. При цьому EV9 рухався зі швидкістю лише 3 км/год.

Kia підтвердила, що за певних сценаріїв RSPA не застосовує належного гальмівного тиску. Тестування показало, що в режимі дистанційної допомоги при паркування неодноразова зупинка на дуже низьких швидкостях спонукає програмне забезпечення IEB використовувати лише легке гальмування. Ця примха програмного забезпечення збільшує гальмівний шлях й може спричинити зіткнення.

Як вчинить Kia

Попри відсутність повідомлень про подібні випадки на ринку США, офіс безпеки Kia у Північній Америці вирішив подати заявку на відкликання 12 400 одиниць EV9. Kia випустила їх з 25 вересня 2023 року по 28 травня 2024 року.

За оцінками, 100% із 12 400 EV9 мають дефект, позаяк проблема пов’язана з програмним забезпеченням.

Оновлене програмне забезпечення застосовуватиме високий гальмівний тиск у всіх умовах гальмування RSPA.

У жовтні власники EV9 отримають листи з повідомленням про відкликання. Kia оплатить витрати на оновлення програмного забезпечення.

Раніше Hyundai Motor та Kia заявили про відкликання понад 113 тис. нових авто у Північній Америці через пожежну небезпеку машин. Також повідомлялося, що Hyundai відкликає з ринку майже 100 тисяч кросоверів Tucson та хетчбеків i30.