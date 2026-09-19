Слабое место Mercedes E W213 с пробегом: проблемный дизель

Mercedes E-Class W213 2016 года. Фото: infocar.ua

Пятое поколение бизнес-седана появилось на рынке весной 2016 года и в настоящее время значительно подешевело на вторичном рынке. Автомобиль привлекает покупателей высоким уровнем комфорта, хорошей шумоизоляцией и элегантным дизайном кузова. Однако покупать подержанный Mercedes E-Class W213 следует с особой осторожностью. Наибольшие неприятности потенциальному владельцу может доставить популярный 4-цилиндровый дизельный силовой агрегат.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Interia Motoryzacja.

Реклама

Риски мотора

Основные проблемы возникают с 2-литровым дизелем OM 654, который устанавливался на версии E 200 d и E 220 d. В этом двигателе случается преждевременный износ толкателей клапанов и обрыв цепи ГРМ из-за недостаточной смазки. Дополнительно ситуацию усугубляет длительная работа на холостом ходу, когда разбавленное топливом масло теряет свои защитные свойства.

Мастера рекомендуют заменять заводское маловязкое масло 0W-20 на более густое масло 5W-30 с соответствующим допуском. Также важно регулярно проверять систему очистки выхлопных газов AdBlue, датчики NOx и клапан EGR.

В свою очередь, более старые дизельные двигатели V6 OM 642 и рядные OM 656 демонстрируют значительно более высокую надежность и легко преодолевают 300 000 км пробега.

Читайте также:

Трансмиссия и подвеска

Дебютная 9-ступенчатая автоматическая коробка передач 9G-Tronic работает быстро и обладает высоким ресурсом. Однако заявления производителя о неограниченном сроке службы рабочей жидкости лучше игнорировать. Масло в коробке передач необходимо менять вместе с промывкой каждые 60 000–100 000 км.

Сложная передняя многорычажная подвеска требует внимания на автомобилях с большим пробегом. Посторонние стуки на неровностях указывают на изношенные опорные подшипники, сайлентблоки или рычаги.

Кузов автомобиля демонстрирует отличную защиту от коррозии, а сбои в работе мультимедийной системы чаще всего возникают из-за падения напряжения в бортовой сети.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как компания Mercedes спасает двигатели внутреннего сгорания. Недавно обнаруженная патентная документация раскрывает оригинальный способ повышения отдачи силового агрегата без существенного усложнения его конструкции.

Также читайте о самых недооцененных автомобилях Mercedes. Эксперты выделили пять моделей бренда, которые заслуживают гораздо большего внимания.