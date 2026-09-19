Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиОткрытияДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Худший дизель эталонного Mercedes E W213 с пробегом

Худший дизель эталонного Mercedes E W213 с пробегом

Ua ru
19 сентября 2026 17:35
Слабое место Mercedes E W213 с пробегом: проблемный дизель
Mercedes E-Class W213 2016 года. Фото: infocar.ua

Пятое поколение бизнес-седана появилось на рынке весной 2016 года и в настоящее время значительно подешевело на вторичном рынке. Автомобиль привлекает покупателей высоким уровнем комфорта, хорошей шумоизоляцией и элегантным дизайном кузова. Однако покупать подержанный Mercedes E-Class W213 следует с особой осторожностью. Наибольшие неприятности потенциальному владельцу может доставить популярный 4-цилиндровый дизельный силовой агрегат.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Interia Motoryzacja.

Реклама

Риски мотора

Основные проблемы возникают с 2-литровым дизелем OM 654, который устанавливался на версии E 200 d и E 220 d. В этом двигателе случается преждевременный износ толкателей клапанов и обрыв цепи ГРМ из-за недостаточной смазки. Дополнительно ситуацию усугубляет длительная работа на холостом ходу, когда разбавленное топливом масло теряет свои защитные свойства.

Мастера рекомендуют заменять заводское маловязкое масло 0W-20 на более густое масло 5W-30 с соответствующим допуском. Также важно регулярно проверять систему очистки выхлопных газов AdBlue, датчики NOx и клапан EGR.

В свою очередь, более старые дизельные двигатели V6 OM 642 и рядные OM 656 демонстрируют значительно более высокую надежность и легко преодолевают 300 000 км пробега.

Читайте также:

Трансмиссия и подвеска

Дебютная 9-ступенчатая автоматическая коробка передач 9G-Tronic работает быстро и обладает высоким ресурсом. Однако заявления производителя о неограниченном сроке службы рабочей жидкости лучше игнорировать. Масло в коробке передач необходимо менять вместе с промывкой каждые 60 000–100 000 км.

Сложная передняя многорычажная подвеска требует внимания на автомобилях с большим пробегом. Посторонние стуки на неровностях указывают на изношенные опорные подшипники, сайлентблоки или рычаги.

Кузов автомобиля демонстрирует отличную защиту от коррозии, а сбои в работе мультимедийной системы чаще всего возникают из-за падения напряжения в бортовой сети.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как компания Mercedes спасает двигатели внутреннего сгорания. Недавно обнаруженная патентная документация раскрывает оригинальный способ повышения отдачи силового агрегата без существенного усложнения его конструкции.

Также читайте о самых недооцененных автомобилях Mercedes. Эксперты выделили пять моделей бренда, которые заслуживают гораздо большего внимания.

авто Mercedes-Benz автомобиль Мотор двигатель подержанные авто дизель
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации