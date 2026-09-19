Слабке місце Mercedes E W213 з пробігом: проблемний дизель

Mercedes E-Class W213 2016 року. Фото: infocar.ua

П'яте покоління бізнес-седана з'явилося на ринку навесні 2016 року та зараз суттєво втратило в ціні на вторинному ринку. Автомобіль приваблює покупців високим рівнем комфорту, гарною шумоізоляцією та елегантним дизайном кузова. Проте купувати вживаний Mercedes E-Class W213 варто з особливою обережністю. Найбільші неприємності потенційному власникові може завдати популярний 4-циліндровий дизельний силовий агрегат.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Interia Motoryzacja.

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Ризики мотора

Основні проблеми виникають з 2-літровим дизелем OM 654, який встановлювали на версії E 200 d та E 220 d. У цьому моторі трапляється передчасне витирання штовхачів клапанів та обрив ланцюга ГРМ через брак змащення. Додатково ситуацію погіршує тривала робота на холостому ходу, коли розріджена пальним олива втрачає свої захисні властивості.

Майстри рекомендують міняти заводське малов'язке мастило 0W-20 на більш густу оливу 5W-30 з відповідним допуском. Також важливо регулярно перевіряти систему очищення вихлопних газів AdBlue, датчики NOx та клапан EGR.

Натомість старіші дизельні мотори V6 OM 642 та рядні OM 656 демонструють значно вищу надійність і легко долають 300 000 км пробігу.

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Трансмісія та підвіска

Дебютна 9-ступенева автоматична коробка передач 9G-Tronic працює швидко та має високий ресурс. Проте твердження виробника про необмежений строк служби робочої рідини краще ігнорувати. Оливу в коробці передач необхідно міняти разом з промиванням кожні 60 000–100 000 км.

Складне переднє багатоважільне підвішування вимагає уваги на машинах з великим пробігом. Побічні стуки на нерівностях вказують на зношені опорні підшипники, сайлентблоки або важелі.

Кузов автомобіля демонструє чудовий захист від корозії, а електронні збої мультимедіа найчастіше виникають через падіння напруги в бортовій мережі.

Раніше Новини.LIVE писали, як компанія Mercedes рятує двигуни внутрішнього згоряння. Нещодавно виявлена патентна документація розкриває оригінальний спосіб підвищення віддачі силового агрегату без суттєвого ускладнення його конструкції.

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