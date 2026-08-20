Хитрый тест ПДД: в каких направлениях может ехать водитель
Задача на знание требований дорожных знаков и табличек к ним. К перекрестку подъехал белый автомобиль, водителю которого предлагаются следующие траектории для дальнейшего движения: прямо, направо, налево и разворот. В каких направлениях разрешен проезд в будний день в ситуации, изображенной на рисунке?
Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Прямо.
- Прямо и в обратном направлении.
- Направо и налево.
- В обратном направлении.
- Прямо, направо и налево.
- Все направления разрешены.
Разбор задачи
Знак 3.1 "Движение запрещено" запрещает движение в указанном направлении.
Табличка 7.3.3 "Направление действия", установленная под основным знаком, уточняет, что запрет касается поворотов направо и налево.
Табличка 7.4.1 "Время действия" является ключевым элементом задачи. Она указывает, что запрет, установленный другими знаками, действует исключительно в субботу, воскресенье и праздничные дни.
Таким образом, в будний день водителю белого автомобиля разрешено движение в любом из предложенных направлений.
Правильный ответ №6
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