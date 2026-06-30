Хитрый тест ПДД: какой знак стоит перед переездом

Дорожные знаки. Рисунок: За! Правилами

Валентин Бандура Редактор

Задача на знание требований предупреждающих дорожных знаков. Перед вами знаки 1.31.2, 1.27, 1.29 и 1.28. Какой из них устанавливается непосредственно перед железнодорожным переездом?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Знаки 2 и 4. Знаки 1 и 3. Только знак 1. Только знак 3. Только знак 2.

Разбор задачи

Знак 1 : 1.31.2 "Приближение к железнодорожному переезду" устанавливается отдельно (на равном расстоянии между первым и вторым знаками 1.27 или 1.28).

Знак 2 : 1.27 "Железнодорожный переезд со шлагбаумом" устанавливается за пределами населенных пунктов на расстоянии 150–300 м, в населенных пунктах — на расстоянии 50–100 м до начала опасного участка.

Знак 3 : 1.29 "Однопутная железная дорога" предупреждает о приближении к не оборудованному шлагбаумом переезду через железную дорогу с одним путем. Знак устанавливается непосредственно перед железнодорожным переездом. При наличии на переезде светофорной сигнализации знак устанавливается на одной опоре со светофором, а в случае её отсутствия — на расстоянии не менее 20 м от ближайшей рельсы.

Знак 4 : 1.28 "Железнодорожный переезд без шлагбаума" устанавливается за пределами населенных пунктов на расстоянии 150–300 м, в населенных пунктах — на расстоянии 50–100 м до начала опасного участка.

Правильный ответ №4

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