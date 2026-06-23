Хитрый тест ПДД: какой знак действует до ближайшего перекрестка
Задача на знание требований запрещающих и предписывающих дорожных знаков. Перед вами знаки 3.2, 4.12 и 3.29. Какой из них действует до ближайшего перекрестка?
Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Знаки 1 и 2.
- Знаки 2 и 3.
- Только знак 1.
- Знаки 1 и 3.
- Только знак 2.
- Все эти знаки.
Разбор задачи
Знак 1: 3.2 "Движение механических транспортных средств запрещено". Действие знака распространяется на тракторы, самоходные машины и механизмы, а также троллейбусы и транспортные средства с электродвигателем мощностью более 3 кВт. Зона действия знака — от места установки до ближайшего перекрестка за ним, а в населенных пунктах, где нет перекрестков, — до конца населенного пункта.
Знак 2: 4.12 "Ограничение минимальной скорости" разрешает движение со скоростью не меньше указанной на знаке, но и не больше, чем это предусмотрено пунктами 12.4, 12.5, 12.6, 12.7 ПДД.
Знак 3: 3.29 "Ограничение максимальной скорости" запрещает движение со скоростью, превышающей указанную на знаке. Зона действия знака — от места установки до ближайшего перекрестка за ним, а в населенных пунктах, где нет перекрестков, — до конца населенного пункта. Действие знака не прерывается в местах выезда с прилегающих к дороге территорий и в местах пересечения (примыкания) с полевыми, лесными и другими дорогами без покрытия, перед которыми не установлены знаки приоритета.
Правильный ответ №4
Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:
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