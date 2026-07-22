Хитрый тест ПДД на перекрестке: разрешен ли водителю сложный маневр
Задача на знание требований информационно-указательных дорожных знаков, а также по теме о начале движения и изменении его направления. Водитель желтого автомобиля намерен развернуться, проехать задним ходом, а затем повернуть направо. Разрешен ли водителю желтого автомобиля задуманный маневр в ситуации, изображенной на рисунке?
Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "Керманич".
Варианты ответа
- Разрешается.
- Разрешается, если это не создаст препятствий или опасности для других транспортных средств.
- Разрешается только в светлое время суток.
- Условия, указанные в ответах 2 и 3.
- Запрещается.
Разбор задачи
Водитель желтого автомобиля подъехал к перекрестку, где установлен дорожный знак 5.29 "Место для разворота", запрещающий поворот налево.
Пытаясь обойти этот запрет, водитель решает выполнить сложный маневр: сначала развернуться в разрешенном месте, перестроиться в правую полосу, проехать задним ходом обратно через перекресток и затем выполнить поворот направо.
Несмотря на то, что сам разворот выполняется по правилам, последующая часть маневра содержит серьезное нарушение. Ведь водитель пытается сдать назад через перекресток.
В соответствии с пунктом 10.10 ПДД, движение транспортных средств задним ходом на перекрестках строго запрещено.
Правильный ответ №5
Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:
- Хитрый тест по ПДД: разрешен ли водителю обгон
- Тест по ПДД на сложном перекрестке: кто проедет предпоследним
Читайте Новини.live!