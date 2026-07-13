Хитрый тест ПДД на перекрестке: какая траектория разворота разрешена

Синий автомобиль и две траектории разворота. Рисунок: За! Правилами

Валентин Бандура Редактор

Задача на знание требований дорожной разметки и про выполнение разворота на перекрестке. Водителю синего автомобиля предложено два способа проехать в обратном направлении. Какая из траекторий разворота ему разрешена в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Только траектория А. Только траектория Б. Обе траектории разрешены. Обе траектории запрещены.

Разбор задачи

Водитель синего автомобиля планирует выполнить разворот на перекрестке, где нанесена комбинированная дорожная разметка 1.11 (разделительная линия, состоящая из сплошной и прерывистой частей). Водителю предложены две траектории: А (ближняя дуга) и Б (дальняя дуга).

По правилам, разметку 1.11 разрешается пересекать только со стороны ее прерывистой части. Со стороны сплошной ее можно пересекать лишь при завершении обгона или объезда препятствия.

При движении по траектории Б водитель пересекает разметку сначала со стороны прерывистой линии (что разрешено), но при завершении разворота он вынужден пересекать ее уже со стороны сплошной линии. Поскольку этот маневр не является обгоном или объездом препятствия, движение по траектории Б является нарушением правил.

Траектория А проходит полностью в пределах перекрестка. Водитель не пересекает сплошную линию разметки и не нарушает требований каких-либо дорожных знаков. Хотя на практике такой маневр может быть затруднен из-за ограниченного радиуса поворота колес автомобиля, формально ПДД его не запрещают.

Правильный ответ №1

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