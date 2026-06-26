Хитроумный тест ПДД: кто может продолжить движение
Задача на знание требований предписывающих дорожных знаков и по теме о регулировании дорожного движения. На перекрестке водитель красного автомобиля намерен ехать прямо, а водитель серой машины — повернуть направо. Кто из них может продолжить движение в ситуации, изображенной на рисунке?
Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Только водитель красного автомобиля.
- Только водитель серого автомобиля.
- Оба могут продолжить движение.
- Оба не могут продолжать движение.
Разбор задачи
На перекрестке установлен знак 4.1 "Движение прямо", который разрешает проезд только в указанном направлении. Действие знака не распространяется на транспортные средства, движущиеся по установленным маршрутам (то есть на общественный транспорт).
Зеленая стрелка в дополнительной секции светофора не отменяет действие этого знака, ведь согласно пункту 8.3 ПДД, сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета, а знак 4.1 является предписывающим.
Таким образом, водитель серого автомобиля не имеет права повернуть налево.
Водитель красной машины также не может проехать прямо, ведь этому мешает красный сигнал светофора в основной секции.
Правильный ответ №4
Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:
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