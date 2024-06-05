Тест по ПДД: кто из водителей должен пропустить трамвай не перекрестке

Как разъехаться на перекрестке? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме проезд перекрестков. Каков будет порядок разъезда транспортных средств в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Белый автомобиль, синий, трамвай. Синий автомобиль, трамвай, белый. Трамвай, белый автомобиль, синий. Трамвай, синий автомобиль, белый. Белый автомобиль, трамвай, синий. Синий автомобиль, белый, трамвай.

Разбор задачи

Трамвай и белая машина проезжают прямо, а синий автомобиль поворачивает налево. На перекрестке установлены знаки приоритета, которые помогут построить правильный порядок разъезда.

Перед белым автомобилем установлены знаки 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги".







На главной дороге находятся синий и белый автомобили, а трамвай движется по второстепенной. Поэтому именно водитель трамвая должен уступить обеим автомобилям и проедет перекресток последним.

Водители легковых автомобилей, которые находятся на равнозначных дорогах, разъедутся руководствуясь правилом помехи справа.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Согласно этому правилу, преимуществом пользуется водитель белого автомобиля, являющийся помехой справа для водителя синего.

Итак, порядок разъезда следующий: белый автомобиль, синий автомобиль, трамвай.

Правильный ответ №1

Ранее мы писали, как правильно выполнить опасный разворот на перекрестке. Также мы сообщали, кто должен уступать при повороте налево в один ряд.