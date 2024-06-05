Тест з ПДР: хто з водіїв має пропустити трамвай не перехресті

Як роз'їхатися на перехресті? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми проїзд перехресть. Яким буде порядок роз'їзду транспортних засобів у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Білий автомобіль, синій, трамвай. Синій автомобіль, трамвай, білий. Трамвай, білий автомобіль, синій. Трамвай, синій автомобіль, білий. Білий автомобіль, трамвай, синій. Синій автомобіль, білий, трамвай.

Розбір задачі

Трамвай та біла машина проїжджають прямо, а синій автомобіль повертає ліворуч. На перехресті встановлені знаки пріоритету, котрі допоможуть побудувати правильний порядок роз'їзду.

Перед білим автомобілем встановлені знаки 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги".







На головній дорозі перебувають синій та білий автомобілі, а трамвай рухається другорядною. Тому саме водій трамвая має поступитися обидвом автомобілям та проїде перехрестя останнім.

Водії легкових автомобілів, які знаходяться на рівнозначних дорогах роз'їдуться керуючись правилом перешкоди з правого боку.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Згідно з цим правилом, перевагою користується водій білого автомобіля, який є перешкодою з правого боку для водія синього.

Отже, порядок роз'їзду наступний: білий автомобіль, синій автомобіль, трамвай.

Правильна відповідь №1

Раніше ми писали, як правильно виконати небезпечний розворот на перехресті. Також ми повідомляли, хто має поступатися при повороті ліворуч в один ряд.