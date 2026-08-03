Каверзный тест ПДД о развороте, в котором ошибаются 54%
Задания на знание требований временных запрещающих дорожных знаков, а также по теме о начале движения и изменении его направления. Водителю автомобиля предложены две траектории разворота: перед перекрестком и в его пределах. Какая из них разрешена в ситуации, изображенной на рисунке?
Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Только траектория А.
- Только траектория Б.
- Обе траектории разрешены.
- Обе траектории запрещены.
Разбор задачи
Водитель красного автомобиля намерен выполнить разворот. На перекрестке установлен временный дорожный знак 3.23 "Поворот налево запрещен" на желтом фоне.
В соответствии с разделом 33 ПДД, этот знак запрещает поворот налево, но разрешает разворот. Следовательно, маневр по траектории Б в пределах перекрестка является законным.
Что касается траектории А, согласно пункту 10.7 ПДД, в перечне мест, где разворот запрещен (мосты, путепроводы, железнодорожные переезды, видимость менее 100 м и т. п.), участок дороги перед перекрестком отсутствует.
Прерывистая линия дорожной разметки 1.5 также разрешает выполнение маневра. Поэтому разворот по траектории А также не запрещен.
Правильный ответ №3
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