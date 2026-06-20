Каверзный тест ПДД: кого из пассажиров может подобрать таксист

Схемы остановки такси. Рисунок: За! Правилами

Валентин Бандура Редактор

Задача на знание требований запрещающих дорожных знаков и по теме об остановке и стоянке. Водитель такси выбирает пассажиров: либо мужчину справа, либо женщину слева. У кого он имеет право остановиться для посадки в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Рядом с мужчиной справа. Рядом с женщиной слева. Может остановиться возле обоих. Не имеет права останавливаться в обозначенных местах.

Разбор задачи

Знак 3.34 "Остановка запрещена", установленный с правой стороны улицы, запрещает остановку и стоянку транспортных средств, кроме такси, осуществляющего посадку или высадку пассажиров.

Согласно пункту 15.3 ПДД, в населенных пунктах остановка и стоянка транспортных средств на левой стороне дороги, имеющей по одной полосе движения в каждом направлении, запрещены, если посередине дороги находятся трамвайные пути.

Таким образом, таксист имеет право подобрать только мужчину.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения: