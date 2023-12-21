Канада запретила продажи бензиновых и дизельных авто через 10 лет — какая причина

Женщина заправляет авто на АЗС. Фото: depositphotos

В Канаде запретили продажи бензиновых и дизельных автомобилей с 2035 года. К этому времени все авто должны иметь нулевой уровень выбросов, который не нанесет сильного вреда экологии.

Об этом сообщает TVP.

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Почему Канада запретит продажу бензиновых и дизельных автомобилей

Отмечается, что правительство страны приняло решение не продавать бензиновые и дизельные автомобили, чтобы бороться с изменением климата и противостоять экологическим угрозам. В целом, в стране есть экологические правила, известные как Стандарт доступности электромобилей, впервые обнародованные в 2021 году.

Согласно этим правилам, к 2026 году в Канаде транспортные средства с нулевым уровнем выбросов должны составлять не менее 20% всех проданных автомобилей, а к 2030 году — не менее 60%. Представители отрасли говорят, что в третьем квартале 2023 электромобили составляли 12,1% продаж новых автомобилей.

Министр природных ресурсов Джонатан Вилкинсон подчеркнул, что авто с нулевым уровнем выбросов является важным компонентом низкоуглеродного будущего Канады, ведь всего на транспорт приходится около 22% выбросов парниковых газов в стране.

Как реагируют работники автомобильной промышленности

В общем, эксперты и работники автомобильной промышленности в Канаде считают, что такие правила несколько амбициозны и приведут к удорожанию электромобилей. Также они обратили внимание, что зарядные станции для таких авто доступны не по всей стране, особенно в сельских местностях.

По данным Международного энергетического агентства, расположенного в Париже, глобальные продажи электромобилей сейчас составляют около 13% всех продаж автомобилей и, вероятно, возрастут до 40-45% рынка к концу десятилетия.

Напомним, что в Украине популярность кроссоверов (SUV) достигла своего пика в 2023 году, когда более 80% проданных новых автомобилей приходилось на этот сегмент. В течение следующего года на рынке ожидается несколько новых моделей кроссоверов, заслуживающих внимания.