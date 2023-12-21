Канада заборонила продажі бензинових та дизельних авто через 10 років — яка причина

Жінка заправляє авто на АЗС. Фото: depositphotos

У Канаді заборонили продажі бензинових та дизельних авто з 2035 року. До цього часу усі авто повинні мати нульовий рівень викидів, який не буде завдати сильної шкоди екології.

Про це повідомляє TVP.

Читайте також:

Чому Канада заборонить продаж бензинових та дизельних авто

Зазначається, що уряд країни ухвалив рішення не продавати бензинових та дизельних авто, аби боротись зі зміною клімату та протистояти екологічним загрозам. Загалом, в країні є екологічні правила, відомі як Стандарт доступності електромобілів, вони були вперше оприлюднені 2021 року.

Згідно з цими правилами, до 2026 року у Канаді транспортні засоби з нульовим рівнем викидів повинні становити щонайменше 20% від усіх проданих автомобілів, а до 2030 року — щонайменше 60%. Представники галузі кажуть, що у третьому кварталі 2023 року електромобілі становили 12,1% продажів нових автомобілів.

Міністр природних ресурсів Джонатан Вілкінсон наголосив, що авто з нульовим рівнем викидів є важливим компонентом низьковуглецевого майбутнього Канади, адже загалом на транспорт припадає близько 22% викидів парникових газів у країні.

Як реагують працівники автомобільної промисловості

Загалом, експерти та працівники автомобільної промисловості в Канади вважають, що такі правила трохи амбітні і спричинять здорожчення електромобілів. Також вони звернули увагу на те, що зарядні станції для таких авто доступні не по всій країні, особливо в сільських місцевостях.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, розташованого в Парижі, глобальні продажі електромобілів зараз складають близько 13% від усіх продажів автомобілів і, ймовірно, зростуть до 40-45% ринку до кінця десятиліття.

Нагадаємо, що в Україні популярність кросоверів (SUV) досягла свого піка у 2023 році, коли понад 80% проданих нових автомобілів припадало на цей сегмент. Протягом наступного року на ринку очікується кілька нових моделей кросоверів, вартих уваги.