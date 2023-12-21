Канада заборонила продажі бензинових та дизельних авто через 10 років — яка причина
У Канаді заборонили продажі бензинових та дизельних авто з 2035 року. До цього часу усі авто повинні мати нульовий рівень викидів, який не буде завдати сильної шкоди екології.
Про це повідомляє TVP.
Чому Канада заборонить продаж бензинових та дизельних авто
Зазначається, що уряд країни ухвалив рішення не продавати бензинових та дизельних авто, аби боротись зі зміною клімату та протистояти екологічним загрозам. Загалом, в країні є екологічні правила, відомі як Стандарт доступності електромобілів, вони були вперше оприлюднені 2021 року.
Згідно з цими правилами, до 2026 року у Канаді транспортні засоби з нульовим рівнем викидів повинні становити щонайменше 20% від усіх проданих автомобілів, а до 2030 року — щонайменше 60%. Представники галузі кажуть, що у третьому кварталі 2023 року електромобілі становили 12,1% продажів нових автомобілів.
Міністр природних ресурсів Джонатан Вілкінсон наголосив, що авто з нульовим рівнем викидів є важливим компонентом низьковуглецевого майбутнього Канади, адже загалом на транспорт припадає близько 22% викидів парникових газів у країні.
Як реагують працівники автомобільної промисловості
Загалом, експерти та працівники автомобільної промисловості в Канади вважають, що такі правила трохи амбітні і спричинять здорожчення електромобілів. Також вони звернули увагу на те, що зарядні станції для таких авто доступні не по всій країні, особливо в сільських місцевостях.
За даними Міжнародного енергетичного агентства, розташованого в Парижі, глобальні продажі електромобілів зараз складають близько 13% від усіх продажів автомобілів і, ймовірно, зростуть до 40-45% ринку до кінця десятиліття.
Нагадаємо, що в Україні популярність кросоверів (SUV) досягла свого піка у 2023 році, коли понад 80% проданих нових автомобілів припадало на цей сегмент. Протягом наступного року на ринку очікується кілька нових моделей кросоверів, вартих уваги.
Читайте Новини.LIVE!