ТОП-5 кросоверів у 2024 році: найбільш очікувані моделі

Зростання продажів кросоверів пояснюється їхньою практичність, безпечністю, паливною ефективністю та деякими можливостями позашляховиків. Фото: greencarreports.com

В Україні популярність кросоверів (SUV) досягла свого піка у 2023 році, коли понад 80% проданих нових автомобілів припадало на цей сегмент. Протягом наступного року на ринку очікується кілька нових моделей кросоверів, вартих уваги.

Про це написав HotCars.

Читайте також:

1. 2025 Mercedes-Benz EQG

Орієнтовна дата запуску: 2024 рік.

Фото: caranddriver.com

Продуктивність майбутнього електрокара EQG досі залишається невідомою. Однією з найцікавіших особливостей EQG є можливість "танкового розвороту", який дозволяє переднім колесам обертатися в одному напрямку, а заднім — в іншому.

2. 2025 Chevrolet Corvette SUV

Орієнтовна дата запуску: 4 квартал 2024 року.

Фото: hotcars.com

Corvette SUV, ймовірно, буде доступний у трьох комплектаціях, зі стартовою ціною від 80 тис. доларів. Орієнтовна максимальна потужність 6,2 л V8 складає 682 к.с. Авто матиме 800-вольтову робочу напругу та акумуляторну батарею місткістю 200 кВт-год.

3. 2024 Chevrolet Blazer EV

Орієнтовна дата запуску: 1 квартал 2024 року.

Фото: chevrolet.com

За ціною від 44 995 доларів Chevrolet вже розпродав Blazer EV ще до його офіційного запуску. Салон обладнаний 11-дюймовим цифровим дисплеєм та інформаційно-розважальною системою з діагоналлю 17,7 дюйма

Кросовер у максимальній комплектації SS має потужністю 557 к.с., а до 100 км/год розганяється менш ніж за 4 с.

4. 2024 Volvo EX90

Орієнтовна дата запуску: початок 2024 року.

Фото: insideevs.com

Електромобіль має два двигуни потужністю 496 к.с. з батареєю на 111 кВт-год. Запас ходу — понад 480 км на повному заряді. Дивовижна особливість EX90 — можливість двонаправленої зарядки, тобто від нього можна заряджати ноутбук або навіть інший електромобіль.

5. 2024 Honda Prologue

Орієнтовна дата запуску: весна 2024 року.

Фото: caranddriver.com

5-місний електричний кросовер Prologue має довжину близько 4877 мм дюймів — він більший за Ford Mustang Mach-E та Hyundai Ioniq 5. Авто оснащене 11-дюймовою цифровою панеллю приладів та 11,8-дюймовим інформаційно-розважальним екраном.

Позаяк електрокар має ту ж платформу, що і Chevrolet Blazer EV, можна очікувати, що його запас ходу складе від 400 до 515 км, залежно від моделі.

Раніше ми писали про 8 найкращих кросоверів та позашляховиків у світі. Також публікували ТОП 5 найшвидших кросоверів.