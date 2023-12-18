ТОП-5 кроссоверов в 2024 году: наиболее ожидаемые модели

Рост продаж кроссоверов объясняется их практичностью, безопасностью, топливной эффективностью и некоторыми возможностями внедорожников. Фото: greencarreports.com

В Украине популярность кроссоверов (SUV) достигла своего пика в 2023 году, когда более 80% проданных новых автомобилей приходилось на этот сегмент. В течение следующего года на рынке ожидается несколько новых моделей кроссоверов, заслуживающих внимания.

Об этом пишет HotCars.

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1. 2025 Mercedes-Benz EQG

Ориентировочная дата запуска: 2024 год.

Фото: caranddriver.com

Производительность будущего электрокара EQG до сих пор остается неизвестной. Одной из самых интересных особенностей EQG является возможность "танкового разворота", позволяющего передним колесам вращаться в одном направлении, а задним — в другом.

2. 2025 Chevrolet Corvette SUV

Ориентировочная дата запуска: 4 квартал 2024 года.

Фото: hotcars.com

Corvette SUV, вероятно, будет доступен в трех комплектациях со стартовой ценой от 80 тыс. долларов. Примерная максимальная мощность 6,2 л V8 составляет 682 л.с. Автомобиль будет иметь 800-вольтовое рабочее напряжение и аккумуляторную батарею емкостью 200 кВт-ч.

3. 2024 Chevrolet Blazer EV

Ориентировочная дата запуска: 1 квартал 2024 года.

Фото: chevrolet.com

По цене от 44 995 долларов Chevrolet уже распродал Blazer EV еще до его официального запуска. Салон оборудован 11-дюймовым цифровым дисплеем и информационно развлекательной системой с диагональю 17,7 дюйма.

Кроссовер в максимальной комплектации SS обладает мощностью 557 л.с., а до 100 км/ч разгоняется менее чем за 4 с.

4. 2024 Volvo EX90

Ориентировочная дата запуска: начало 2024 года.

Фото: insideevs.com

Электромобиль имеет два двигателя мощностью 496 л.с. с батареей на 111 кВт-ч. Запас хода — более 480 км на полном заряде. Удивительная особенность EX90 — возможность двунаправленной зарядки, то есть от него можно заряжать ноутбук или даже другой электромобиль.

5. 2024 Honda Prologue

Ориентировочная дата запуска: весна 2024 года.

Фото: caranddriver.com

5-местный электрический кроссовер Prologue имеет длину около 4877 мм дюймов — он больше Ford Mustang Mach-E и Hyundai Ioniq 5. Автомобиль оснащен 11-дюймовой цифровой приборной панелью и 11,8-дюймовым информационно-развлекательным экраном.

Поскольку электрокар имеет ту же платформу, что и Chevrolet Blazer EV, можно ожидать, что его запас хода составит от 400 до 515 км в зависимости от модели.

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