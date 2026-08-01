Не работают стоп-сигналы авто: как доехать до СТО и избежать штрафа

Стоп-сигналы. Фото: goodcar.com

Неисправные тормозные огни создают угрозу безопасности дорожного движения и могут стать причиной остановки полицией. Стандарт ДСТУ 3649:2010 требует наличия как минимум двух задних красных стоп-сигналов, которые загораются автоматически при нажатии на педаль тормоза. Однако выход из строя этого светового оборудования не означает строгого запрета на дальнейшее передвижение.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Судово-юридичну газету.

Правила дорожного движения

Согласно Правилам дорожного движения, такая поломка не входит в перечень неисправностей, при которых езда на автомобиле полностью запрещена. Водитель имеет право продолжить движение, но исключительно по кратчайшему пути до места стоянки или ремонта. При этом необходимо принять все меры для устранения неисправности на месте, если есть такая возможность.

Во время поездки с неработающими фарами водитель обязан предупреждать других участников движения о торможении с помощью рук. Сигнал подается поднятой вверх левой рукой, согнутой в локте под прямым углом. Это позволяет безопасно добраться до сервиса, не создавая аварийных ситуаций.

Размер штрафов

Управление автомобилем с техническими неисправностями влечет за собой административную ответственность. Первое нарушение предусматривает штраф в размере 340 грн.

Читайте также:

Повторное аналогичное нарушение в течение года влечет за собой значительно более строгие санкции. Водителю грозит штраф от 850 до 1700 грн, лишение права управления на срок от трех до шести месяцев или административный арест от пяти до десяти суток. Кроме того, в определенных законом случаях полицейские имеют право временно задержать автомобиль и отправить его на штрафную стоянку.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как долго служат автомобильные фары. Какие существуют типы осветительных приборов и факторы, влияющие на их долговечность.

Также читайте, почему современная автомобильная фара стоит как подержанная машина. Значительный скачок в технологиях кардинально изменил правила обслуживания и подбора автозапчастей.