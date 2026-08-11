Какой антифриз залить в авто, чтоб не попасть на дорогой ремонтом

Заливка антифриза. Фото: nospillspout.com

Игорь Саджа Редактор, ведущий эксперт "Авто"

Падение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке может мгновенно привести к перегреву двигателя во время движения. В такой ситуации водителю важно правильно подобрать антифриз, чтобы случайно не вывести из строя силовой агрегат из-за несовместимых химических примесей. Современные двигатели чрезвычайно чувствительны к температурному режиму, поэтому к выбору технических жидкостей следует относиться максимально ответственно.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на "Украину за рулем".

Рекомендации брендов

Автоконцерны строго запрещают доливать в систему жидкости, не соответствующие заводским спецификациям. Марка Nissan требует исключительно сертифицированный состав L255N, для Renault подходит Glaceol type D, а для машин группы PSA нужен Freecor DSR. Бренд Volvo также настаивает исключительно на собственных одобренных продуктах.

Некоторые компании указывают только тип смеси: лобридная, традиционная или гибридная. Марки Porsche, Hyundai, Skoda и PSA рекомендуют лобридные жидкости, а Mitsubishi предпочитает использовать гибридные. Subaru указывает на необходимость применения продуктов без аминов на этиленгликолевой основе.

При этом самой популярной общепринятой системой классификации остается маркировка от Volkswagen, где традиционные составы обозначаются как G11, а карбоксилатные как G12+.

Мифы о цвете

Ориентироваться при покупке исключительно на цвет антифриза одна из самых опасных ошибок. Окраска жидкости определяется лишь добавленным красителем, а не её химическим составом или функциональными присадками.

Смешивание двух желтых или красных жидкостей, изготовленных по разным технологиям, приводит к конфликту присадок. В результате химической реакции в бачке образуется осадок, который забивает каналы теплообменника обогревателя и вызывает перегрев двигателя.

Правила долива

Если уровень немного снизился из-за естественного испарения влаги, лучше всего добавить в бачок обычную дистиллированную воду, против чего официально не возражают все автопроизводители. Это позволит восстановить необходимый объем и баланс жидкости без нарушения химического состава присадок.

В случаях, когда требуется долить несколько литров жидкости, специалисты советуют полностью заменить весь антифриз в системе. Заливка современного качественного продукта проверенного бренда полностью исключает риск расслоения и гарантирует надежную защиту деталей.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как охлаждающая жидкость разрушает двигатель автомобиля. Своевременная проверка уровня в расширительном бачке позволяет спасти агрегат от преждевременного износа.

Также читайте, как понять, что пора менять антифриз в автомобиле. Определить критический предел износа этого важного раствора часто можно самостоятельно с помощью обычного визуального осмотра.