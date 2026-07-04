Какие советы по экономии топлива, напротив, приводят к увеличению расхода

Автомобили на АЗС. Фото: Новини.LIVE

Игорь Саджа Редактор, ведущий эксперт "Авто"

Цены на топливо и общее удорожание содержания автомобилей заставляют водителей искать способы сократить ежедневные расходы. В интернете часто распространяется множество устаревших или ошибочных рекомендаций. Большинство из этих популярных методов экономии не просто неэффективны, но и действуют совершенно противоположным образом. Например, привычка скатываться с холма на нейтральной передаче заставляет современный двигатель поддерживать холостые обороты и активно сжигать бензин.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Jalopnik.

Классические заблуждения

Использование топлива с высоким октановым числом в обычных двигателях — один из самых распространенных мифов. Премиальный бензин разработан для двигателей с высокой степенью сжатия, чтобы предотвратить вредную детонацию горючего. В стандартном силовом агрегате все полезные свойства такого топлива теряются, а финансовые затраты на его покупку значительно превышают любую теоретическую экономию.

Длительный прогрев мотора на месте перед началом движения также утратил актуальность с уходом в прошлое карбюраторных систем. Современные инжекторные двигатели гораздо быстрее достигают оптимальной рабочей температуры во время спокойной и плавной езды. Пятиминутный простой автомобиля с работающим двигателем лишь напрасно расходует топливо, не принося никакой реальной пользы техническому состоянию узлов.

Полностью выключать кондиционер ради экономии тоже не всегда целесообразно, ведь все зависит от текущей скорости движения. При медленной езде по городским улицам открытые окна действительно помогают сэкономить топливо. Однако на скоростной трассе открытые окна создают сильное аэродинамическое сопротивление, которое заставляет двигатель работать тяжелее и расходовать больше бензина, чем включенный кондиционер.

Особенности управления

Автоматический круиз-контроль отлично помогает поддерживать стабильный темп и экономить ресурсы на ровных участках дорожного покрытия. Ситуация кардинально меняется при движении по холмам, где электроника начинает работать против водителя. Чтобы удержать заданную скорость на подъеме, система держит дроссельную заслонку открытой гораздо дольше и жестче, чем это делал бы человек.

Слишком медленный и затяжной разгон с места на светофорах — еще одна ошибочная стратегия. Такой стиль вождения заставляет коробку передач слишком долго оставаться на низких, неэффективных передачах, увеличивая нагрузку на двигатель. Гораздо выгоднее разгоняться плавно, но уверенно, чтобы автомобиль мог как можно быстрее перейти на более высокую передачу при низких оборотах двигателя.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как водителю сэкономить бензин во время летней жары. Постоянная работа автомобильного кондиционера летом создает дополнительную нагрузку на двигатель машины.

Также читайте, почему расход топлива летом зависит от цвета автомобиля. Официальные научные исследования доказывают наличие прямой связи между окраской автомобиля и топливным расходом двигателя в жаркий сезон.