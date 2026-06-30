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Главная Авто Какие подержанные модели Nissan имеют проблемные коробки передач

Какие подержанные модели Nissan имеют проблемные коробки передач

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2026 07:35
Подержанные автомобили Nissan с ненадежными коробками передач: предупреждение для водителей
Nissan Rogue 2017 года. Фото: netcarshow.com

Бесступенчатые коробки передач, или вариаторы, приобрели большую популярность на автомобильном рынке благодаря способности максимально эффективно использовать мощность двигателя и экономить топливо. В отличие от традиционных трансмиссий с фиксированным количеством передач, такая система предлагает неограниченное количество рабочих режимов благодаря работе ремня и шкивов. Японский производитель Nissan стал одним из лидеров массового внедрения этой технологии в городских автомобилях. Однако стремление водителей сократить расход бензина на практике столкнулось с серьезными проблемами долговечности. Постоянные технические сбои и поломки подорвали репутацию бренда как надежного.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Jalopnik.

Проблемные модели

Эксперты выделяют обширный перечень подержанных автомобилей разных годов выпуска, коробки передач которых вызывают наибольшие нарекания. Наличие серьезных дефектов подтверждается коллективными судебными исками со стороны владельцев и официальным расширением заводских гарантийных обязательств. Государственные американские базы данных фиксируют тысячи официальных жалоб на некорректную работу трансмиссии.

Вот список моделей с наиболее ненадежными вариаторами:

  • Nissan Altima(2007–2018)
  • Nissan Sentra (2007–2019)
  • Nissan Maxima (2007–2019)
  • Nissan Murano (2003–2019)
  • Nissan Pathfinder (2013–2020)
  • Nissan Quest (2011–2017)
  • Nissan Rogue (2008–2019)
  • Nissan Versa (2007–2019)

Суть неисправности

Главной проблемой японских вариаторов является проскальзывание приводного ремня на рабочих шкивах при нагрузках. Этот процесс оставляет глубокие царапины на металлической поверхности шкивов, что только усугубляет дальнейшее проскальзывание деталей. Водитель обычно ощущает это как сильные рывки, задержки или дрожание автомобиля при попытке ускориться.

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Дальнейшее игнорирование проблемы приводит к критическому перегреву коробки, полной потере мощности и окончательному выходу агрегата из строя.

Средняя стоимость полной замены поврежденного узла для популярной модели Altima в США составляет около 3860 долларов, причем серьезная поломка часто происходит уже на отметке 120 000 км.

При очень спокойном стиле вождения и частой замене масла вариатор способен пройти более 320 000 км, но любителям простой эксплуатации лучше поискать другие варианты.

Ранее Новини.LIVE писали, что делать, если коробка передач автомобиля сломалась во время движения. В случае возникновения критического сбоя важно четко знать алгоритм действий, чтобы избежать аварии на дороге.

Также читайте, как долго служит автоматическая коробка передач. Многое зависит от регулярного сервисного обслуживания этого агрегата.

авто проблемы советы автомобиль Nissan коробка передач
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
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