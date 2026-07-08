Какие кроссоверы самые дешевые в обслуживании: анализ ADAC

Кроссовер Dacia Bigster 2025 года. Фото: netcarshow.com

Сергей Якуба Редактор

Немецкие специалисты из автомобильного клуба ADAC провели масштабное исследование стоимости владения современными кроссоверами. Эксперты просчитали все финансовые составляющие, с которыми сталкиваются покупатели новых автомобилей. Расчет основан на условии использования автомобиля в течение 5 лет с общим пробегом 75 000 км. При анализе учитывались первоначальная цена, потеря рыночной стоимости, расходы на топливо или электроэнергию, страхование и регулярное техническое обслуживание.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Auto Swiat.

Маленькие кроссоверы

В категории самых маленьких моделей лидером по минимальной нагрузке на бюджет стал румынский электромобиль. Эксперты отмечают, что в этом классе расходы на один километр пробега являются самыми низкими среди всех участников. В целом в рейтинге массовых городских автомобилей смешались как чисто электрические варианты, так и классические бензиновые версии.

Dacia Spring Electric 45 Essential Toyota Aygo X 1.0 Play Citroen C3 Turbo 100 You Hyundai Inster (42 кВт·ч) Select Seat Arona 1.0 TSI Reference Volkswagen Taigo 1.0 TSI OPF Volkswagen T-Cross 1.0 TSI OPF Skoda Kamiq 1.0 TSI Essence Kia Stonic 1.0 T-GDI 100 Edition 7 Hyundai Bayon 1.0 T-GDI Select

Городской сегмент

Среди более крупных городских кроссоверов первую строчку снова уверенно удерживает бренд Dacia благодаря заводской газовой установке. Использование сжиженного газа позволяет владельцам существенно сократить ежемесячные расходы на заправку. Следующие позиции заняли преимущественно европейские и корейские бензиновые турбоверсии и классические гибриды.

Dacia Duster Eco-G 100 Essential (с заводским ГБО) Volkswagen T-Roc 1.0 TSI OPF Seat Ateca 1.0 TSI Reference Opel Frontera 1.2 DI Turbo Hybrid 48V Edition eDCT Kia XCeed 1.0 T-GDI Vision Hyundai Kona 1.0 T-GDI Select Citroen C4 PureTech 130 Plus EAT8 Renault Symbioz E-Tech Full Hybrid 145 Techno Mazda CX-30 2.5 e-SKYACTIV-G 140 Prime-Line Kia Niro 1.6 GDI Hybrid Edition 7 DCT6

Средний класс

В среднем сегменте SUV первое место снова досталось румынской марке с новой мягко-гибридной моделью. Здесь высокая начальная стоимость покупки электромобилей или полноценных гибридов компенсируется низкими затратами на эксплуатацию. Китайские бренды, несмотря на низкую цену в автосалонах, не смогли возглавить рейтинг из-за быстрой потери стоимости с годами.

Dacia Bigster mild hybrid 140 Essential Toyota RAV4 2.5 Hybrid Opel Grandland 1.2 DI Turbo Hybrid Edition eDCT Skoda Enyaq 60 Renault Rafale E-Tech Full Hybrid 200 Techno Volkswagen ID.4 Pure Toyota bZ4X Comfort Hyundai IONIQ 5 (63 кВт·ч) 2WD Peugeot 5008 1.6 Plug-In Hybrid 195 Allure e-DSC7 Volkswagen ID.5 Pure

Премиальный сегмент

В самом дорогом сегменте первую позицию занял большой корейский электромобиль, обойдя японских и немецких конкурентов. Этот класс почти полностью заняли электрические и плагин-гибридные силовые установки, которые более выгодны в повседневном использовании. Традиционные дизельные двигатели большого объема оказались в конце первой десятки из-за затрат на обслуживание.

Kia EV9 Air (76,1 кВт·ч) Mazda CX-80 2.5 e-Skyactiv PHEV Exclusive-Line AWD Audi Q6 e-tron Polestar 4 Long Range Single Motor Mercedes-Benz EQE SUV 300 Electric Art Advanced Volvo XC90 Plug-in Hybrid T8 Core AWD VW Touareg 3.0 V6 TDI SCR 4MOTION Tiptronic BMW iX xDrive45 Mercedes-Benz GLE 350 Advanced 4MATIC 9G-TRONIC Polestar 3 Long Range Dual Motor

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