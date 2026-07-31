Двигатель для коротких поездок: какой мотор не ломается в городе

Двигатель 1.0 MPI. Фото: autobutik.com.ua

Ежедневная эксплуатация автомобиля на короткие расстояния по несколько километров подвергает технику более серьезным испытаниям, чем длительная езда по автомагистрали. В таком режиме силовой агрегат просто не успевает достичь рабочей температуры. Неправильный выбор машины для поездок на работу или в магазин может привести к дорогостоящим ремонтам уже через несколько лет.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Auto Swiat.

Простые конструкции

Лучшим выбором для коротких маршрутов остаются простые атмосферные бензиновые двигатели малого объема с распределительным впрыском топлива. У них нет турбины, прямого впрыска, двухмассового маховика и сложных фильтров выхлопных газов. Простая конструкция прекрасно выдерживает постоянные пуски и работу в непрогретом состоянии.

Сегодня таких новых автомобилей на рынке осталось очень мало, ведь этот тип конструкций постепенно вымирает. Подобные варианты еще можно найти в модельных линейках Fiat, Suzuki, Škoda и Renault. На вторичном рынке выбор несколько шире, однако искать стоит именно варианты без прямого впрыска и без сажевых фильтров GPF или DPF.

Скрытые риски

При сгорании топлива образуется водяной пар, который в непрогретом двигателе не успевает испаряться и накапливается в виде отложений.

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Современные бензиновые двигатели с прямым впрыском на холодном двигателе смывают топливо со стенок цилиндров прямо в масло. Если автомобиль ездит только на короткие расстояния, бензин не испаряется из масла, что быстро уничтожает его защитные свойства и изнашивает детали.

Покупать дизельный автомобиль для таких задач категорически не рекомендуется. Сажевый фильтр DPF требует регулярной автоматической регенерации при высокой температуре выхлопных газов, что невозможно в городе. Частые прерывистые процессы очистки приводят к забиванию фильтра и попаданию дизельного топлива в картер.

С технической точки зрения идеальным вариантом для коротких дистанций является электромобиль, у которого вообще нет проблем с прогревом, однако его покупка ограничивается ценой и наличием зарядных станций.

Ранее Новини.LIVE писали о лучших малолитражных двигателях последних лет. Хорошие моторы малого объема с турбонаддувом и различными решениями для снижения расхода топлива существуют.

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