Какие автомобили в Украине не пройдут техосмотр по новым правилам

Технический осмотр автомобиля. Фото: auto.ria.com

Игорь Саджа Редактор, ведущий эксперт "Авто"

В Украине активизировался процесс поэтапного возвращения обязательного технического осмотра легковых автомобилей в рамках интеграции с ЕС. Новые правила проверки будут строгими и максимально цифровизированными. Готовиться к обязательному техническому контролю водителям лучше заранее, чтобы гарантированно получить сертификат. Из-за каких проблем большая часть украинского автопарка рискует провалить тестирование.

Об этом рассказал Telegraf управляющий партнер Адвокатского объединения "Виннер Партнерс" Сергей Литвиненко.

Экологические требования

Самой большой проблемой для многих владельцев подержанных автомобилей станет проверка выхлопной системы. Машины с вырезанными катализаторами или удаленными сажевыми фильтрами гарантированно провалят экологический тест на уровень вредных выбросов.

Для успешного прохождения проверки владельцам придется устанавливать дорогостоящие очистные системы на место. Популярная ранее практика избавления от этих элементов ради экономии или увеличения мощности двигателя теперь станет препятствием для выезда на дорогу.

Безопасность конструкции

Наличие каких-либо люфтов в механизмах рулевого управления или неравномерное срабатывание тормозов на разных колесах станут мгновенным поводом для отказа в выдаче сертификата. Инспекторы будут тщательно оценивать состояние ходовой части и тормозной системы на специальных стендах.

Также критическим дефектом считается наличие трещин на лобовом стекле со стороны водителя в зоне работы стеклоочистителей. Не пропустят на техосмотре и автомобили с нерегулируемыми фарами или установленным самодельным ксеноновым освещением. В заключение обязательно проверят наличие исправного огнетушителя, сертифицированной аптечки и знака аварийной остановки.

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