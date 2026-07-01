Топливо со спиртом на АЗС: двигатели каких авто рискуют поломками

Заправка автомобиля на АЗС. Фото: УНИАН

В Украине с сегодняшнего дня, 1 июля 2026 года, официально вступают в силу европейские стандарты на топливо. На автозаправочных станциях появился бензин с содержанием биоэтанола до 5% под маркировкой E5, а также до 10% с обозначением E10. Из-за более низкой удельной теплоты сгорания спирта водители заметят некоторое увеличение расхода топлива. Кроме того, такое нововведение несет скрытую техническую угрозу для топливной системы некоторых транспортных средств.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на "Україну за кермом".

Технические нюансы

Биоэтанол постепенно разъедает обычные резиновые элементы магистралей. Опасность грозит всем уплотнителям и прокладкам от бензонасоса до форсунок, что со временем выводит узлы из строя. Спирт также сильнее окисляет металлические детали по сравнению с обычным чистым нефтепродуктом.

Более современные автомобили защищены от подобного воздействия благодаря использованию стойких фторкаучуковых смесей. Магистрали в них пластиковые или композитные, а блоки управления оснащены соответствующим программным обеспечением.

Без проблем перенесут изменения и машины из США, ведь на американском рынке такие смеси массово используются еще с 1980-х годов.

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Основная зона риска охватывает технику, выпущенную до массового внедрения экологических присадок в Европе. Особенно сильно могут пострадать агрегаты с системами непосредственной подачи топлива первых поколений. В них высокое рабочее давление сочетается с неадаптированными материалами.

Группа риска

Для многих старых европейских и японских автомобилей переход на новые стандарты топлива может обернуться ремонтом на СТО. Специалисты выделяют модели, топливная система которых наиболее уязвима к воздействию этанола.

Audi A3 и A4 с двигателями 2.0 FSI (2003–2005 годов выпуска)

и с двигателями 2.0 FSI (2003–2005 годов выпуска) Volkswagen Golf V , Touran , Passat B6 с двигателями 1.4 FSI, 1.6 FSI и 2.0 FSI (2004–2006 годов выпуска)

, , с двигателями 1.4 FSI, 1.6 FSI и 2.0 FSI (2004–2006 годов выпуска) Toyota Avensis , RAV4 , Ipsum с двигателями 2 л (1AZ-FSE) и 2,4 л (2AZ-FSE) с системой впрыска D4 (выпущенные с июля 2003 по октябрь 2008 года)

, , с двигателями 2 л (1AZ-FSE) и 2,4 л (2AZ-FSE) с системой впрыска D4 (выпущенные с июля 2003 по октябрь 2008 года) Mercedes-Benz C 200 CGI (W203) и CLK 200 CGI (C209) с двигателями серии M271 (2002–2005 годов выпуска)

(W203) и (C209) с двигателями серии M271 (2002–2005 годов выпуска) Opel Vectra C , Signum и Zafira B с двигателем 2,2 л Direct (код двигателя: Z22YH) (2003–2010 годов выпуска)

, и с двигателем 2,2 л Direct (код двигателя: Z22YH) (2003–2010 годов выпуска) Ford Mondeo MK3 с двигателем 1,8 SCi (серия Duratec SCi) (2003–2007 годов выпуска)

с двигателем 1,8 SCi (серия Duratec SCi) (2003–2007 годов выпуска) Renault Megane 1 (купе) и Laguna 2 с двигателем 2,0 IDE (начало 2000-х годов выпуска)

В то же время французский концерн PSA официально подтвердил полную безопасность и совместимость топлива E10 для всех своих бензиновых двигателей, выпущенных после 1 января 2000 года.

Ранее Новини.LIVE писали о том, когда запах бензина в салоне автомобиля сигнализирует об опасности. При первых признаках утечки топлива необходимо немедленно остановить машину и оперативно разобраться в ситуации.

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