Какие аккумуляторы Tesla Model 3 служат дольше

Tesla Model 3 2024 года. Фото: netcarshow.com

Игорь Саджа Редактор, ведущий эксперт "Авто"

Шведский продавец подержанных электромобилей Carla обнародовал результаты масштабного исследования надежности аккумуляторов. Эксперты проанализировали 9954 реальных теста популярного электрокара Tesla Model 3 за период с 2022 по 2026 год. Для проверки использовалась независимая диагностика AVILOO, которая определяет фактическое состояние аккумулятора, а не показывает заниженные или завышенные цифры с бортового компьютера. Выяснилось, что скорость потери емкости сильно зависит от производителя и химического состава элементов питания.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Auto Geek.

Реальные цифры

Анализ автомобилей с пробегом более 100 000 км продемонстрировал серьезную разницу между модификациями одной модели. Наиболее стойким оказался самый дешевый вариант китайского производства, тогда как более дорогие американские аналоги заметно уступили по показателям долговечности. Разница между лидером и аутсайдером рейтинга составила более 5%.

Вот фактическое состояние аккумуляторов после длительной эксплуатации:

CATL LFP — 93,3%

LG Chem NMC — 91,5%

Panasonic 77,8 кВт·ч — 89,8%

Panasonic 52,4 кВт·ч — 88,2%

Секрет долговечности

Технология литий-железо-фосфатных элементов жертвует плотностью энергии ради лучшей выносливости. Такие блоки тяжелее, но обладают высокой термической стабильностью и легко переносят регулярное заряжание до 100%. В свою очередь, никелевые батареи требуют более бережного отношения, поэтому производитель рекомендует ограничивать их ежедневную зарядку на уровне 80–90%.

Этот фактор существенно влияет на состояние автомобиля после десятков тысяч километров пробега. Полученные результаты полностью совпадают с предыдущими исследованиями самой компании Tesla, которые подтверждают плавное старение химического состава железо-фосфатного типа.

Ранее Новини.LIVE писали, как далеко Tesla Model 3 может проехать с нулевым зарядом. Обновленная версия 2026 года получила скрытый резерв, который позволяет продолжать движение даже после полного исчерпания энергии.

Также читайте о пяти скрытых проблемах подержанных Tesla Model 3 и Model Y. Покупателям стоит быть готовыми к тому, что два автомобиля одного года выпуска могут существенно различаться по надежности.