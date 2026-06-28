Как водителю сэкономить бензин во время летней жары

Водитель включил рециркуляцию воздуха. Фото: drive.com.au

Игорь Саджа Редактор, ведущий эксперт "Авто"

Постоянная работа автомобильного кондиционера летом создает дополнительную нагрузку на двигатель машины. В результате владельцы авто на бензине или дизеле, сталкиваются с заметным увеличением расхода топлива. Эксперты указывают на простой способ существенно снизить расход топлива с помощью одной стандартной кнопки на панели управления.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Express.

Принцип работы

Секрет значительной экономии заключается в активации функции рециркуляции воздуха внутри салона транспортного средства. Эта кнопка расположена на центральной консоли абсолютного большинства автомобилей и обозначена пиктограммой с силуэтом автомобиля и закрученной стрелкой внутри. Если этот режим остается выключенным, климатическая система вынуждена непрерывно забирать горячие воздушные потоки с улицы. В условиях, когда температура снаружи достигает отметки +38 °C, оборудование работает на пределе своих технических возможностей.

Включение рециркуляции заставляет систему повторно прогонять через охладитель тот воздух, который уже находится в салоне и успел частично охладиться. С каждым новым циклом температура внутри снижается быстрее, а воздушный компрессор и вентилятор избавляются от экстремального режима работы.

Специалисты компании Eden Tyres отмечают, что снижение нагрузки на компрессор напрямую снижает расход топлива. Кроме того, такой подход существенно замедляет естественный износ дорогостоящих деталей кондиционера.

Советы экспертов

Представители организации RAC подтверждают, что рециркуляция является гораздо более эффективным способом борьбы с жарой, чем езда с открытыми окнами. Для достижения максимального эффекта во время сильной жары рекомендуется сначала проветрить нагревшуюся машину, а после включения кондиционера сразу закрыть все окна и активировать рециркуляцию. После этого можно безопасно регулировать направление холодных потоков через верхние дефлекторы.

На более современных автомобилях с полноценным климат-контролем электроника способна самостоятельно поддерживать заданные температурные параметры по аналогичному принципу.

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