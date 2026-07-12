Как появилось название автомобильной компании Mazda

Логотип Mazda. Фото: netcarshow.com

Игорь Саджа Редактор, ведущий эксперт "Авто"

Японская компания Mazda всегда любила выделяться на фоне конкурентов благодаря уникальным техническим решениям. Марка десятилетиями развивала роторные двигатели, а недавно выпустила новый рядный 6-цилиндровый двигатель, когда весь мир массово переходил на компактные четверки. Стремление идти своим путем прослеживается с момента основания фирмы и отражается в ее нетипичном названии. Большинство автопроизводителей выбирали простые аббревиатуры или собственные фамилии, но название японского бренда получило гораздо более интересный двойной смысл.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Jalopnik.

Двойной смысл

История производителя началась в 1920 году с открытия скромного предприятия Toyo Cork Kogyo, которое занималось переработкой пробкового дерева. Через год компанию возглавил Дзюдзиро Мацуда, который быстро переориентировал бизнес на производство машинного оборудования, а впоследствии и транспортных средств. Именно фамилия нового руководителя стала первым логичным объяснением будущего названия автомобильной марки. Японское произношение слова Mazda имеет большое фонетическое сходство с фамилией Мацуда.

Официально это уникальное название появилось лишь в 1931 году с выпуском первой модели компании — трехколесного грузового мотороллера Mazda-Go. Через три года, в марте 1934 года, название зарегистрировали в качестве официальной торговой марки. Во время подготовки к выпуску первого грузового трехколесного транспортного средства руководство всерьез рассматривало и другие варианты, такие как Sumera-Go или Tenshi-Go. Все эти названия также имели глубокий духовный подтекст и переводились как божественные или ангельские символы.

Божественная связь

Помимо сходства с фамилией основателя, название бренда официально отсылает к древнему зороастрийскому божеству по имени Ахура Мазда. Этот верховный бог света олицетворяет абсолютную мудрость, высокий интеллект и полную гармонию. Руководство компании видело в этом имени символ зарождения восточной и западной цивилизаций, а также олицетворение будущей автомобильной культуры.

Связь с древним божеством гармонии и света отражалась и в эволюции фирменных логотипов на протяжении многих лет существования модельного ряда. Особенно ярко это проявилось в 1990 году с дебютом премиального суббренда Eunos, эмблема которого напрямую копировала древние символы Ахура Мазды. Знакомый многим водителям современный логотип в виде расправленных крыльев марка начала использовать с 1997 года.

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