Как незаметно для водителя начинает ломаться турбодвигатель авто

Ремонт турбокомпрессора. Фото: titanturboservice.com

Современный турбодвигатель в случае износа внутренних компонентов не выходит из строя внезапно, без предварительных признаков. Первые изменения происходят постепенно, поэтому водители часто относятся к ним несерьезно. Игнорирование тревожных сигналов впоследствии приводит к серьезным повреждениям силового агрегата и дорогостоящему капитальному ремонту. Ранняя диагностика всей системы наддува позволяет устранить небольшую проблему с минимальными затратами.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на АвтоСвіт.

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Повторная потеря

Одним из самых первых симптомов является постепенное снижение динамики автомобиля при разгоне. Машина медленнее реагирует на нажатие педали газа, что особенно ощущается при длительном обгоне или подъеме в гору. На более запущенной стадии электронный блок управления ограничивает мощность и переводит двигатель в аварийный режим.

При компьютерной диагностике часто появляется ошибка P0299, сигнализирующая о слишком низком давлении наддува. Однако это не означает обязательную замену самого турбокомпрессора, ведь аналогичное поведение вызывает треснувший впускной патрубок, забитый воздушный фильтр или заклинивание механизма переменной геометрии.

Изменение звучания

Негромкий свист при ускорении может быть естественным звуком работы системы. Тревогу должно вызывать внезапное появление пронзительного воя, гудения или металлического скрежета из-под капота.

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Громкий металлический скрежет возникает из-за износа подшипников и появления чрезмерного люфта вала. В таком состоянии крыльчатка начинает касаться стенок корпуса, что грозит ее полным разрушением.

Отломанные фрагменты лопастей через впускной тракт попадают прямо в цилиндры, разрушая поршни, клапаны и стенки блока цилиндров.

Накопление масла

Появление большого объема масла в патрубках впускной системы и интеркулере считается крайне опасным сигналом. Для дизельных двигателей скопление масла грозит возникновением так называемого разноса двигателя, когда двигатель начинает неконтролируемо работать на собственном масле вместо дизельного топлива.

Установка новой детали без выявления первопричины появления утечек не решает проблему.

Загрязненный сапун, неисправная система вентиляции картера или забитая сливная трубка способны быстро вывести из строя даже только что отремонтированный узел.

Ранее Новини.LIVE писали, какой турбодвигатель автомобиля проходит более 800 000 км без капитального ремонта. Примером такой надежности стал легендарный шведский двигатель Volvo B230FT из семейства Redblock.

Также читайте, какие поездки разрушают двигатели автомобилей с турбонаддувом. Экстремально высокие рабочие температуры выхлопных газов требуют особого подхода к охлаждению и смазке деталей.