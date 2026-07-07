Как надежно устранить ржавые сколы на кузове автомобиля

Царапины на дверях автомобиля. Фото: eustisbodyshop.com

Игорь Саджа Редактор, ведущий эксперт "Авто"

В ходе активной эксплуатации автомобиля на кузове неизбежно появляются мелкие повреждения от камней, вылетающих из-под колес. Каждый такой дефект быстро превращается в очаг коррозии, который постепенно разрушает лакокрасочное покрытие. Перекрашивать целую деталь из-за нескольких пятен слишком дорого, а обычная маскировка маркером лишь скрывает проблему, под которой металл продолжает гнить. Для надежной защиты кузова необходимо соблюдать правильную технологию локального ремонта.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Ukr.Media

Подготовка металла

Первым шагом является тщательная механическая очистка поврежденного места от рыхлого слоя коррозии. Специальный химический модификатор не способен самостоятельно растворить толстый налет, поэтому с помощью иглы или острого карандаша из стекловолокна участок зачищают до появления чистого блеска. Только после этого наносят преобразователь ржавчины, выдерживают время, указанное в инструкции, и тщательно смывают его остатки водой.

Следующим обязательным этапом является тщательное обезжиривание рабочей зоны для обеспечения максимальной адгезии. Поверхность обрабатывают с помощью куска чистой ткани, смоченной в антисиликоне или очищенном бензине. Любые следы жира или влаги сведут на нет все дальнейшие усилия, поэтому чистота основания имеет решающее значение.

Нанесение покрытия

После полного высыхания очищенное место скола заполняют автомобильной грунтовкой с помощью зубочистки или тонкой кисти. Обычные строительные смеси для этого категорически не подходят, поэтому используют исключительно автомобильную эпоксидную грунтовку. В теплую сухую погоду при температуре выше +15 °C первый защитный слой сохнет примерно 20–30 минут.

Завершающий этап предусматривает нанесение автомобильной эмали соответствующего оттенка. Большинство кузовов окрашены металликом или перламутром, поэтому процедура состоит из нанесения цветной базы и обязательного покрытия прозрачным лаком. Получившийся мелкий наплыв после полного затвердевания через неделю можно аккуратно зашлифовать мелкой наждачной бумагой P2000 с водой и обработать полировальной пастой.

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