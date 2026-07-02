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Главная Авто Как испортить авто неправильной мойкой в жару

Как испортить авто неправильной мойкой в жару

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2026 06:00
Как мыть автомобиль в жару, чтобы не повредить его
Автомойка. Фото: west-hotel.com.ua

Летняя жара заставляет чаще следить за чистотой автомобиля, но именно в этот период эта процедура требует особой осторожности. Неправильные действия на автомойке могут мгновенно испортить внешний вид кузова. На раскаленном металле вода вместе с химикатами высыхает за считанные минуты, оставляя стойкие следы. Соблюдение простых рекомендаций поможет сохранить блеск краски и защитит покрытие от повреждений.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на "Довідник водія".

Время мойки

Мыть автомобиль под прямыми солнечными лучами категорически запрещено. Шампунь и вода высыхают на поверхности слишком быстро, создавая трудноудаляемые пятна и белые разводы. Лучше всего планировать поездку на мойку утром или вечером, либо выбирать закрытые боксы в тени.

Отдельную опасность для раскаленного на солнце кузова представляет обычная холодная вода. Резкий температурный контраст вызывает микротрещины на лаке, которые со временем разрушают защитный слой. Перед началом очистки металлическим деталям нужно дать немного времени для естественного остывания.

Этапы очистки

Наносить активную пену на весь автомобиль сразу в жару не стоит. Целесообразнее мыть автомобиль постепенно, обрабатывая по несколько кузовных элементов за один раз. После нанесения чистящего средства его нужно немедленно смывать большим количеством чистой воды, не давая ему высохнуть.

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Завершающим шагом должно стать тщательное протирание всех поверхностей специальной сухой тряпкой. Оставшиеся капли действуют на солнце как маленькие линзы, выжигающие краску. Очистка насухо полностью удаляет следы минералов и солей, которые всегда присутствуют в водопроводной воде.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как водители могут повредить шины на автомойке. Опрос организации TyreSafe показал, что около 80% водителей даже не подозревают о существовании подобной опасности.

Также ознакомьтесь с вредными мифами о домашних средствах по уходу за автомобилем. Не все компоненты с кухонной полки или из ванной комнаты безопасны для деликатных автомобильных поверхностей.

авто проблемы советы автомобиль аномальная жара жара мойка авто
Игорь Саджа - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Игорь Саджа
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