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Головна Авто Як зіпсувати авто неправильним миттям у спеку

Як зіпсувати авто неправильним миттям у спеку

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2026 06:00
Як мити автомобіль у спеку, щоб його не зіпсувати
Автомийка. Фото: west-hotel.com.ua

Літня спека змушує частіше доглядати за чистотою автомобіля, але саме в цей період процедура вимагає особливої обережності. Неправильні дії на автомийці можуть миттєво зіпсувати зовнішній вигляд кузова. На гарячому металі вода разом з хімією висихає за лічені хвилини, залишаючи стійкі сліди. Дотримання простих рекомендацій допоможе зберегти блиск фарби та захистить покриття від пошкоджень.

Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на "Довідник водія".

Час миття

Мити авто під прямими сонячними променями категорично заборонено. Шампунь та вода висихають на поверхні занадто швидко, створюючи складні для виведення плями та білі розводи. Найкраще планувати поїздку на мийку вранці чи ввечері, або ж обирати закриті бокси у затінку.

Окрему небезпеку для розпеченого на сонці кузова становить звичайна холодна вода. Різкий температурний контраст викликає мікротріщини на лаку, які з часом руйнують захисний шар. Перед початком очищення металевим деталям потрібно дати трохи часу для природного охолодження.

Етапи очищення

Наносити активну піну на весь автомобіль одразу під час спеки не варто. Доцільніше мити транспортний засіб поступово, обробляючи по кілька кузовних елементів за один підхід. Після нанесення хімії її треба миттєво змивати великою кількістю чистої води, запобігаючи висиханню.

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Завершальним кроком має стати ретельне протирання всіх поверхонь спеціальною сухою ганчіркою. Залишені краплі діють на сонці як маленькі лінзи, що випалюють фарбу. Очищення насухо повністю прибирає сліди мінералів і солей, які завжди є у водопровідній воді.

Раніше Новини.LIVE писали, як водії можуть пошкодити шини на автомийці. Опитування організації TyreSafe показало, що близько 80% водіїв навіть не здогадуються про існування подібної небезпеки.

Також ознайомтеся зі шкідливими міфами про домашні засоби для догляду за автомобілем. Не всі компоненти з кухонної полиці або ванної кімнати є безпечними для делікатних автомобільних поверхонь.

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Ігор Саджа - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Ігор Саджа
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