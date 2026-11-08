На приборной панели авто горит индикатор уровня топлива. Фото: reddit.com/r/GMT800

Индикатор уровня топлива в бензобаке загорается на приборной панели, когда остаток горючего составляет примерно 10% от общего объема. Бортовые компьютеры современных автомобилей показывают ориентировочный запас хода, однако их данные не всегда абсолютно точны. Знание правильных расчетов помогает спокойно планировать маршрут и избежать остановки на дороге.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на MMR.

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Запас хода

Если топливный бак автомобиля имеет объем 50 л, то после включения предупредительного сигнала в нем остается около 5 л топлива. При среднем расходе 6 л/100 км этого объема вполне хватит примерно на 80 км пути.

Такой ориентир позволяет водителю рассчитать расстояние и спокойно спланировать остановку на АЗС.

Однако при движении с низким уровнем топлива лучше избегать резких ускорений и высоких скоростей. Расход в таком режиме существенно возрастает, что значительно сокращает рассчитанный километраж.

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Риски поломок

Регулярная езда с почти пустым баком создает серьезную угрозу для технического состояния автомобиля. Топливный насос расположен внутри бака, где топливо выполняет функцию охлаждения и смазки его внутренних деталей. Когда жидкости остается слишком мало, узел начинает перегреваться и работать под повышенной нагрузкой.

Недостаточная смазка приводит к появлению металлической стружки, которая быстро выводит насос из строя. Замена этого узла обходится водителям в немалую сумму.

Кроме того, с годами на дне любого бака скапливается осадок, вода и мелкие частицы грязи. При низком уровне топлива эта грязная смесь попадает в топливный фильтр или даже в систему подачи топлива к двигателю. Это приводит к забиванию форсунок и сбоям в работе всей топливной системы.

Ранее Новини.LIVE писали, что бензин впервые за 100 лет перестал быть основным топливом в мире. Общее падение спроса на чистые ДВС свидетельствует не о временном совпадении, а о масштабном глобальном сдвиге всей отрасли.

Читайте также, из-за каких мелочей автомобиль тратит лишнее топливо. Если машина вдруг начала расходовать 10–12 л вместо привычных 8 л/100 км, проверку следует начинать с базовых узлов.