Как автомобиль влияет на личную жизнь водителя: исследование

Молодой мужчина за рулем. Фото: magnific.com

Недавнее исследование выявило прямую связь между ухоженностью автомобиля и успехом водителя в личной жизни. Опрос среди 2000 американцев, активно ходящих на свидания, провели специалисты Talker Research по заказу бренда Turtle Wax. Результаты показали, что состояние машины воспринимается потенциальными партнерами как зеркало внутреннего мира человека. Большинство респондентов считают уход за транспортным средством показателем общей самодисциплины и умения наводить порядок в собственной жизни.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Jalopnik.

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Оценка салона

По данным опроса, 73% респондентов убеждены в том, что уход за автомобилем полностью отражает отношение человека к собственной гигиене. При этом 67% участников исследования отметили, что по беспорядку в салоне легко распознать хаос в личной жизни водителя. В свою очередь, 65% опрошенных подтвердили, что чистый и ухоженный автомобиль считается явным признаком упорядоченной жизни.

Более 25% признались, что досрочно прерывали романтическое свидание из-за слишком грязного салона автомобиля. Среди самых неприятных находок в машинах респонденты называли заплесневелое молоко, пролитые напитки, тараканов и другие неприятные вещи.

Технические последствия

Грязь на кузове и внутри салона создает не только проблемы в личной жизни, но и наносит серьезный ущерб самой машине. Исследования показывают, что тщательная мойка очень грязного кузова способна улучшить аэродинамику и снизить расход топлива почти на 10%. Дорожная соль, птичий помет и древесный сок быстро разъедают лакокрасочное покрытие, что вызывает появление коррозии и снижает остаточную стоимость автомобиля на вторичном рынке. Грязь и влага внутри салона способствуют появлению опасной плесени и бактерий, а грязные стекла существенно ухудшают обзор для водителя во время движения.

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