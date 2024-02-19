Правительство ограничит передвижение внедорожников по территории Украины — подробности

Правительство хочет запретить "джиппинг". Фото: quadratec.com

В Украине планируют запретить внедорожникам ездить по территориям природно-заповедного фонда. Соответствующий законопроект одобрен правительством и направлен на рассмотрение Верховной Рады.

Об этом сообщило Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Сегодня прямой запрет ездить на внедорожниках действует только в зонах строгого заповедания. В то же время разрешен проезд машин в хозяйственных зонах и в пределах стационарной рекреации. Это провоцирует случаи "джипинга" со стороны любителей такой езды.

"Законопроект установит более строгие запреты и усилит ответственность за их нарушение. Передвигаться на авто по природно-заповедным территориям разрешено будет только по дорогам общего пользования, улицам городов и других населенных пунктов и на частных территориях", — подчеркнул руководитель Минсреды Руслан Стрелец.

Как на Западе

За езду в заповедных зонах Исландии на внедорожнике предусмотрен штраф до 4500 долларов, так как машины вредят почвенному покрову и растительности.

В Чехии "джиппинг" практикуется только на военных полигонах.

В США нужно стать в очередь, чтобы получить разрешение на поездку только по определенным маршрутам.

Ранее мы публиковали рейтинг внедорожников с самым высоким дорожным просветом. Также мы писали, почему кроссовер никогда не заменит внедорожник и наоборот.