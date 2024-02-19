Уряд обмежить пересування позашляховиків по території України — подробиці

Уряд хоче заборонити "джипінг". Фото: quadratec.com

В Україні планують заборонити позашляховикам їздити територіями природно-заповідного фонду. Відповідний законопроєкт схвалений урядом та направлений на розгляд до Верховної Ради.

Про це повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Сьогодні пряма заборона їздити на позашляховиках діє лише у зонах суворого заповідання. Водночас дозволений проїзд машин у господарських зонах та у межах стаціонарної рекреації. Це провокує випадки "джипінгу" збоку поціновувачів такої їзди.

"Законопроєкт встановить суворіші заборони та посилить відповідальність за їх порушення. Пересуватися на авто по природно-заповідних територіях дозволено буде лише дорогами загального користування, вулицями міст та інших населених пунктів та на приватних територіях", — підкреслив керівник Міндовкілля Руслан Стрілець.

Як на Заході

За їзду в заповідних зонах Ісландії на позашляховику передбачений штраф до 4500 доларів, позаяк машини шкодять ґрунтовому покриву та рослинності.

В Чехії "джипінг" практикується лише на військових полігонах.

В США потрібно стати в чергу, щоб отримати дозвіл на поїздку лише визначеними маршрутами.

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