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Кабмін готує суттєві обмеження для водіїв позашляховиків — де заборонять їзду

19 лютого 2024 10:05
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Уряд обмежить пересування позашляховиків по території України — подробиці
Уряд хоче заборонити "джипінг". Фото: quadratec.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

В Україні планують заборонити позашляховикам їздити територіями природно-заповідного фонду. Відповідний законопроєкт схвалений урядом та направлений на розгляд до Верховної Ради.

Про це повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Сьогодні пряма заборона їздити на позашляховиках діє лише у зонах суворого заповідання. Водночас дозволений проїзд машин у господарських зонах та у межах стаціонарної рекреації. Це провокує випадки "джипінгу" збоку поціновувачів такої їзди.

"Законопроєкт встановить суворіші заборони та посилить відповідальність за їх порушення. Пересуватися на авто по природно-заповідних територіях дозволено буде лише дорогами загального користування, вулицями міст та інших населених пунктів та на приватних територіях", — підкреслив керівник Міндовкілля Руслан Стрілець.

Як на Заході

  • За їзду в заповідних зонах Ісландії на позашляховику передбачений штраф до 4500 доларів, позаяк машини шкодять ґрунтовому покриву та рослинності.
  • В Чехії "джипінг" практикується лише на військових полігонах.
  • В США потрібно стати в чергу, щоб отримати дозвіл на поїздку лише визначеними маршрутами.

Раніше ми публікували рейтинг позашляховиків з найвищим дорожнім просвітом. Також ми писали, чому кросовер ніколи не замінить позашляховик та навпаки.

Кабінет міністрів
авто
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