Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Какими были "Жигули" после рестайлинга Porsche — от чего отказались в СССР arrow

Какими были "Жигули" после рестайлинга Porsche — от чего отказались в СССР

16 февраля 2024 20:40
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Как Porsche модернизировал ВАЗ-2103 — почему в СССР отказались от обновленных "Жигулей"
Специалисты Porsche придерживались тогдашних трендов автомоды. Фото: google
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

В 1976 году советский завод "АвтоВАЗ" обратился к компании Porsche с просьбой обновить модель ВАЗ-2103. Немцы с задачей справились, но производить этот вариант "тройки" в СССР так и не стали.

Советское руководство мечтало о конкурентоспособности "Жигулей" в Европе, поэтому инженеры и дизайнеры Porsche получили полный карт-бланш.

Поскольку специалисты из ФРГ придерживались трендов автомобильной моды, советская машина получила:

  • решетку радиатора;
  • габаритное боковое зеркало со стороны водителя;
  • пластиковые бамперы, окрашенные в цвет кузова.

Все хромированные детали, которые так любили в стране Советов, убрали.

Обновления коснулись и интерьера авто. Модернизированный ВАЗ-2103 получил:

  • новую переднюю панель;
  • другой руль с кожаной отделкой;
  • современный на тот момент щиток устройств.
Какими были "Жигули" после рестайлинга Porsche - от чего отказались в СССР - фото 1
Фото: google

Специалисты Porsche перебрали силовой агрегат и подвеску автомобиля, оптимизировали шумоизоляцию, аэродинамические характеристики и стойкость кузова к коррозии.

В итоге труд немецких специалистов был бесполезен, ведь советская сторона отказалась от проекта. Говорят, что для авто в СССР такое обновление было признано слишком дорогим и смелым.

В конце концов, ВАЗ-2103 советские работники автопрома обновили самостоятельно и следующая модель ВАЗ-2106 почти ничем не отличалась от предшественницы.

Раньше мы писали, почему россияне очень неохотно покупают новую модель российского автомобиля Lada. Также сообщалось, что новый "Москвич" оказался более бедной и более дорогой копией китайского авто JAC.

Германия
СССР
авто
Porsche
автомобиль

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме