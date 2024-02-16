Как Porsche модернизировал ВАЗ-2103 — почему в СССР отказались от обновленных "Жигулей"

Специалисты Porsche придерживались тогдашних трендов автомоды. Фото: google

В 1976 году советский завод "АвтоВАЗ" обратился к компании Porsche с просьбой обновить модель ВАЗ-2103. Немцы с задачей справились, но производить этот вариант "тройки" в СССР так и не стали.

Советское руководство мечтало о конкурентоспособности "Жигулей" в Европе, поэтому инженеры и дизайнеры Porsche получили полный карт-бланш.

Поскольку специалисты из ФРГ придерживались трендов автомобильной моды, советская машина получила:

решетку радиатора;

габаритное боковое зеркало со стороны водителя;

пластиковые бамперы, окрашенные в цвет кузова.

Все хромированные детали, которые так любили в стране Советов, убрали.

Обновления коснулись и интерьера авто. Модернизированный ВАЗ-2103 получил:

новую переднюю панель;

другой руль с кожаной отделкой;

современный на тот момент щиток устройств.

Фото: google

Специалисты Porsche перебрали силовой агрегат и подвеску автомобиля, оптимизировали шумоизоляцию, аэродинамические характеристики и стойкость кузова к коррозии.

В итоге труд немецких специалистов был бесполезен, ведь советская сторона отказалась от проекта. Говорят, что для авто в СССР такое обновление было признано слишком дорогим и смелым.

В конце концов, ВАЗ-2103 советские работники автопрома обновили самостоятельно и следующая модель ВАЗ-2106 почти ничем не отличалась от предшественницы.

Раньше мы писали, почему россияне очень неохотно покупают новую модель российского автомобиля Lada. Также сообщалось, что новый "Москвич" оказался более бедной и более дорогой копией китайского авто JAC.