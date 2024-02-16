Как Porsche модернизировал ВАЗ-2103 — почему в СССР отказались от обновленных "Жигулей"

Какими были "Жигули" после рестайлинга Porsche — от чего отказались в СССР
В 1976 году советский завод "АвтоВАЗ" обратился к компании Porsche с просьбой обновить модель ВАЗ-2103. Немцы с задачей справились, но производить этот вариант "тройки" в СССР так и не стали.
Советское руководство мечтало о конкурентоспособности "Жигулей" в Европе, поэтому инженеры и дизайнеры Porsche получили полный карт-бланш.
Поскольку специалисты из ФРГ придерживались трендов автомобильной моды, советская машина получила:
- решетку радиатора;
- габаритное боковое зеркало со стороны водителя;
- пластиковые бамперы, окрашенные в цвет кузова.
Все хромированные детали, которые так любили в стране Советов, убрали.
Обновления коснулись и интерьера авто. Модернизированный ВАЗ-2103 получил:
- новую переднюю панель;
- другой руль с кожаной отделкой;
- современный на тот момент щиток устройств.
Специалисты Porsche перебрали силовой агрегат и подвеску автомобиля, оптимизировали шумоизоляцию, аэродинамические характеристики и стойкость кузова к коррозии.
В итоге труд немецких специалистов был бесполезен, ведь советская сторона отказалась от проекта. Говорят, что для авто в СССР такое обновление было признано слишком дорогим и смелым.
В конце концов, ВАЗ-2103 советские работники автопрома обновили самостоятельно и следующая модель ВАЗ-2106 почти ничем не отличалась от предшественницы.
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