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Якими були "Жигулі" після рестайлінгу Porsche — від чого відмовилися в СРСР

16 лютого 2024 20:40
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Як Porsche модернізував ВАЗ-2103 — чому в СРСР відмовилися від оновлених "Жигулів"
Фахівці Porsche дотримувалися тогочасних трендів автомоди. Фото: google
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

У 1976 році радянський завод АвтоВАЗ звернувся до компанії Porsche з проханням оновити модель ВАЗ-2103. Німці із завданням впоралися, але виробляти цей варіант "трійки" в СРСР так і не стали.

Радянське керівництво мріяло про конкурентоспроможність "Жигулів" в Європі, тому інженери та дизайнери Porsche отримали повний карт-бланш.

Позаяк фахівці з ФРН дотримувалися тогочасних трендів автомобільної моди, радянська машина отримала:

  • решітку радіатора;
  • габаритне бічне дзеркало з боку водія;
  • пластикові бампери, забарвлені у колір кузова.

Всі хромовані деталі, які так любили в країні Рад, прибрали.

Оновлення торкнулися й інтер'єру авто. Модернізований ВАЗ-2103 отримав:

  • нову передню панель;
  • інше кермо зі шкіряною обробкою;
  • сучасний на той момент щиток приладів.
Якими були "Жигулі" після рестайлінгу Porsche — від чого відмовилися в СРСР - фото 1
Фото: google

Фахівці Porsche перебрали силовий агрегат та підвіску автомобіля, оптимізували шумоізоляцію, аеродинамічні характеристики та стійкість кузова до корозії.

У підсумку праця німецьких фахівців була даремною, адже радянська сторона відмовилася від проєкту. Подейкують, що для авто в СРСР таке оновлення було визнане занадто дорогим та сміливим.

Зрештою, ВАЗ-2103 радянські працівники автопрома оновили самостійно і наступна модель ВАЗ-2106 майже нічим не відрізнялася від попередника.

Раніше ми писали, чому росіяни дуже неохоче купляють нову модель російського автомобіля Lada. Також повідомляли, що новий "Москвич" виявився біднішою та дорожчою копією китайського авто JAC.

Німеччина
СРСР
авто
Porsche
автомобіль

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