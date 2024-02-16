Як Porsche модернізував ВАЗ-2103 — чому в СРСР відмовилися від оновлених "Жигулів"

Фахівці Porsche дотримувалися тогочасних трендів автомоди. Фото: google

У 1976 році радянський завод АвтоВАЗ звернувся до компанії Porsche з проханням оновити модель ВАЗ-2103. Німці із завданням впоралися, але виробляти цей варіант "трійки" в СРСР так і не стали.

Радянське керівництво мріяло про конкурентоспроможність "Жигулів" в Європі, тому інженери та дизайнери Porsche отримали повний карт-бланш.

Позаяк фахівці з ФРН дотримувалися тогочасних трендів автомобільної моди, радянська машина отримала:

решітку радіатора;

габаритне бічне дзеркало з боку водія;

пластикові бампери, забарвлені у колір кузова.

Всі хромовані деталі, які так любили в країні Рад, прибрали.

Оновлення торкнулися й інтер'єру авто. Модернізований ВАЗ-2103 отримав:

нову передню панель;

інше кермо зі шкіряною обробкою;

сучасний на той момент щиток приладів.

Фото: google

Фахівці Porsche перебрали силовий агрегат та підвіску автомобіля, оптимізували шумоізоляцію, аеродинамічні характеристики та стійкість кузова до корозії.

У підсумку праця німецьких фахівців була даремною, адже радянська сторона відмовилася від проєкту. Подейкують, що для авто в СРСР таке оновлення було визнане занадто дорогим та сміливим.

Зрештою, ВАЗ-2103 радянські працівники автопрома оновили самостійно і наступна модель ВАЗ-2106 майже нічим не відрізнялася від попередника.

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