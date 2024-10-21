Бюджетные подержанные авто в Германии — что можно купить за 1000 евро

Продажа подержанных авто в Германии. Фото: test.de

Германия, с ее развитым автомобильным рынком и высоким качеством техники, является привлекательным направлением для тех, кто ищет надежное подержанное авто. Машины с пробегом в этой стране часто предлагают отличный баланс между ценой и качеством, что делает их хорошим выбором для бюджетных покупателей.

Об этом написала Avtosota.

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Ford Focus 2000-2002

Фото: cargurus.co.uk

Ford Focus в хорошем состоянии можно найти в Германии за 900-1000 евро. В Украине эквивалентная модель того же года выпуска стоит, по меньшей мере, в 4-5 раз дороже.

Opel Astra 2000-2002

Фото: wikipedia.org

Opel Astra можно приобрести в Германии за 700 евро при средней цене 900 евро. В Украине модели начала 2000-х годов продают за 4700-4900 долларов.

Mercedes-Benz W210

Фото: wikipedia.org

Mercedes-Benz E-Class в модели W210 стоит в Германии 800-1100 евро, в нашей стране за него просят не менее 5000-6000 долларов.

BMW 5 E39

Фото: auto-abc.eu

Ухоженный BMW 5 E39 у себя на родине стоит в среднем 1000 евро. В Украине цена модели в хорошем состоянии составляет 6000–7000 долларов.

Skoda Octavia 1998—2001

Фото: wikipedia.org

В Германии Skoda Octavia конца 90-х – начала 2000-х годов стоит 800-1000 евро. В Украине менее чем за 5500 долларов такое авто не продадут.

Mazda 6 2000-2003

Фото: wikipedia.org

Авто стоит на немецком вторичном рынке 750-1000 евро, у нас — примерно 6000 дол.

Раньше мы писали, как украинцу купить и зарегистрировать авто в Германии. Также сообщали о четырех худших немецких автомобилях на вторичном рынке.