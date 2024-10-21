Бюджетні вживані авто в Німеччині — що можна купити за 1000 євро

Продаж вживаних авто в Німеччині. Фото: test.de

Німеччина, з її розвиненим автомобільним ринком та високою якістю техніки, є привабливим напрямком для тих, хто шукає надійне вживане авто. Машини з пробігом в цій країні часто пропонують відмінний баланс між ціною та якістю, що робить їх гарним вибором для бюджетних покупців.

Про це написала Avtosota.

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Ford Focus 2000-2002

Фото: cargurus.co.uk

Ford Focus у гарному стані можна знайти в Німеччині за 900-1000 євро. В Україні еквівалентна модель того ж року випуску коштує щонайменше в 4-5 разів дорожче.

Opel Astra 2000-2002

Фото: wikipedia.org

Opel Astra можна придбати в Німеччині за 700 євро, при середній ціні 900 євро. В Україні моделі початку 2000-х років продають за 4700-4900 доларів.

Mercedes-Benz W210

Фото: wikipedia.org

Mercedes-Benz E-Class в моделі W210 коштує в Німеччині 800-1100 євро, в нашій країні за нього просять не менш як 5000-6000 доларів.

BMW 5 E39

Фото: auto-abc.eu

Доглянутий BMW 5 E39 у себе на батьківщині коштує в середньому 1000 євро. В Україні ціна моделі в хорошому стані становить 6000-7000 доларів.

Skoda Octavia 1998-2001

Фото: wikipedia.org

В Німеччині Skoda Octavia кінця 90-х – початку 2000-х років коштує 800-1000 євро. В Україні менш як за 5500 доларів таке авто не продадуть.

Mazda 6 2000-2003

Фото: wikipedia.org

Авто коштує на німецькому вторинному ринку 750-1000 євро, у нас — приблизно 6000 дол.

Раніше ми писали, як українцю купити та зареєструвати авто в Німеччині. Також повідомляли про чотири найгірші німецькі автомобілі на вторинному ринку.