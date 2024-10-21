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Які вживані авто у гарному стані можна купити в Німеччині за 1000 євро

21 жовтня 2024 07:35
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
Бюджетні вживані авто в Німеччині — що можна купити за 1000 євро
Продаж вживаних авто в Німеччині. Фото: test.de
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Німеччина, з її розвиненим автомобільним ринком та високою якістю техніки, є привабливим напрямком для тих, хто шукає надійне вживане авто. Машини з пробігом в цій країні часто пропонують відмінний баланс між ціною та якістю, що робить їх гарним вибором для бюджетних покупців.

Про це написала Avtosota.

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Ford Focus у гарному стані можна знайти в Німеччині за 900-1000 євро. В Україні еквівалентна модель того ж року випуску коштує щонайменше в 4-5 разів дорожче.

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Opel Astra можна придбати в Німеччині за 700 євро, при середній ціні 900 євро. В Україні моделі початку 2000-х років продають за 4700-4900 доларів.

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Mercedes-Benz E-Class в моделі W210 коштує в Німеччині 800-1100 євро, в нашій країні за нього просять не менш як 5000-6000 доларів.

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В Німеччині Skoda Octavia кінця 90-х – початку 2000-х років коштує 800-1000 євро. В Україні менш як за 5500 доларів таке авто не продадуть.

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Авто коштує на німецькому вторинному ринку  750-1000 євро, у нас — приблизно 6000 дол.

Раніше ми писали, як українцю купити та зареєструвати авто в Німеччині. Також повідомляли про чотири найгірші німецькі автомобілі на вторинному ринку.

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