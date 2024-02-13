Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Какие б/у авто можно купить в Украине по цене до 6000 долларов в 2024 году arrow

Какие б/у авто можно купить в Украине по цене до 6000 долларов в 2024 году

13 февраля 2024 16:20
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Подержанные авто в Украине — какие варианты за 6000 долларов в 2024 году
Варианты авто за 6000 нужно осматривать придирчиво. Фото: auto.ria.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Среднестатистический украинец не всегда может позволить себе купить новую машину из автосалона. Но на вторичном рынке можно купить автомобиль с пробегом, который при условии бережного ухода прослужит еще долго.

Об этом написал Car4You.

Читайте также:

Предлагаем рассмотреть варианты по цене 6000 долларов с пробегом не более 170 тыс. км.

2001 Volkswagen Fox

Какие подержанные авто можно купить в Украине по цене до 6000 долларов в 2024 году - фото 1
Фото: wikipedia.org
  • Пробег: 100 тыс. км.
  • Двигатель: 1,2 л / 55 л.с.
  • Коробка передач: МКПП.
  • Безопасность: Airbag, ABS.
  • Другое: усилитель руля, зеркала с подогревом, электропривод.

2009 Kia Rio

Какие подержанные авто можно купить в Украине по цене до 6000 долларов в 2024 году - фото 2
Фото: guideautoweb.com
  • Пробег: 100 тыс. км.
  • Двигатель: 1,4 л / 95 л.с.
  • Коробка передач: АКПП
  • Безопасность: Airbag, ABS, ABD, ESP.
  • Другое: бортовой компьютер, усилитель руля, электропакет, зеркала с подогревом, кондиционер и т.д.

2009 Skoda Fabia original

Какие подержанные авто можно купить в Украине по цене до 6000 долларов в 2024 году - фото 3
Фото: wikipedia.org
  • Пробег: от 150 тыс. км.
  • Двигатель: 1,2 л / 54 л.с.
  • Коробка передач: МКПП.
  • Безопасность: Airbag, ABS, ABD, ESP.
  • Другое: усилитель руля, электропакет, зеркала с подогревом, кондиционер и т.д.

2009 Ford Focus

Какие подержанные авто можно купить в Украине по цене до 6000 долларов в 2024 году - фото 4
Фото: usedcarsni.com
  • Пробег: 150-170 тыс. км.
  • Двигатель: 1,8 л / 115 л.с.
  • Коробка передач: МКПП.
  • Безопасность: Airbag, ABS, ABD, иммобилайзер.
  • Прочее: электропривод, галогенные фары, задний дворник, усилитель руля.

Ранее мы писали, какие самые дешевые дизельные авто, а также подержанные седаны с полным приводом можно купить в Украине прямо сейчас.

авто
Украина
цены
автомобиль
продажа авто

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

30 января 2024

22:18Кого могут освободить от призыва по новому законопроекту о мобилизации

7 февраля 2024
Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме