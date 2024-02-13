Подержанные авто в Украине — какие варианты за 6000 долларов в 2024 году

Какие б/у авто можно купить в Украине по цене до 6000 долларов в 2024 году
13 февраля 2024 16:20
Варианты авто за 6000 нужно осматривать придирчиво. Фото: auto.ria.com
Среднестатистический украинец не всегда может позволить себе купить новую машину из автосалона. Но на вторичном рынке можно купить автомобиль с пробегом, который при условии бережного ухода прослужит еще долго.
Об этом написал Car4You.
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Предлагаем рассмотреть варианты по цене 6000 долларов с пробегом не более 170 тыс. км.
2001 Volkswagen Fox
- Пробег: 100 тыс. км.
- Двигатель: 1,2 л / 55 л.с.
- Коробка передач: МКПП.
- Безопасность: Airbag, ABS.
- Другое: усилитель руля, зеркала с подогревом, электропривод.
2009 Kia Rio
- Пробег: 100 тыс. км.
- Двигатель: 1,4 л / 95 л.с.
- Коробка передач: АКПП
- Безопасность: Airbag, ABS, ABD, ESP.
- Другое: бортовой компьютер, усилитель руля, электропакет, зеркала с подогревом, кондиционер и т.д.
2009 Skoda Fabia original
- Пробег: от 150 тыс. км.
- Двигатель: 1,2 л / 54 л.с.
- Коробка передач: МКПП.
- Безопасность: Airbag, ABS, ABD, ESP.
- Другое: усилитель руля, электропакет, зеркала с подогревом, кондиционер и т.д.
2009 Ford Focus
- Пробег: 150-170 тыс. км.
- Двигатель: 1,8 л / 115 л.с.
- Коробка передач: МКПП.
- Безопасность: Airbag, ABS, ABD, иммобилайзер.
- Прочее: электропривод, галогенные фары, задний дворник, усилитель руля.
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