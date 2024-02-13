Подержанные авто в Украине — какие варианты за 6000 долларов в 2024 году

Варианты авто за 6000 нужно осматривать придирчиво. Фото: auto.ria.com

Среднестатистический украинец не всегда может позволить себе купить новую машину из автосалона. Но на вторичном рынке можно купить автомобиль с пробегом, который при условии бережного ухода прослужит еще долго.

Об этом написал Car4You.

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2001 Volkswagen Fox

Фото: wikipedia.org

Пробег: 100 тыс. км.

100 тыс. км. Двигатель: 1,2 л / 55 л.с.

1,2 л / 55 л.с. Коробка передач: МКПП.

МКПП. Безопасность: Airbag, ABS.

Airbag, ABS. Другое: усилитель руля, зеркала с подогревом, электропривод.

2009 Kia Rio

Фото: guideautoweb.com

Пробег: 100 тыс. км.

100 тыс. км. Двигатель: 1,4 л / 95 л.с.

1,4 л / 95 л.с. Коробка передач: АКПП

АКПП Безопасность: Airbag, ABS, ABD, ESP.

Airbag, ABS, ABD, ESP. Другое: бортовой компьютер, усилитель руля, электропакет, зеркала с подогревом, кондиционер и т.д.

2009 Skoda Fabia original

Фото: wikipedia.org

Пробег: от 150 тыс. км.

от 150 тыс. км. Двигатель: 1,2 л / 54 л.с.

1,2 л / 54 л.с. Коробка передач: МКПП.

МКПП. Безопасность: Airbag, ABS, ABD, ESP.

Airbag, ABS, ABD, ESP. Другое: усилитель руля, электропакет, зеркала с подогревом, кондиционер и т.д.

2009 Ford Focus

Фото: usedcarsni.com

Пробег: 150-170 тыс. км.

150-170 тыс. км. Двигатель: 1,8 л / 115 л.с.

1,8 л / 115 л.с. Коробка передач: МКПП.

МКПП. Безопасность: Airbag, ABS, ABD, иммобилайзер.

Airbag, ABS, ABD, иммобилайзер. Прочее: электропривод, галогенные фары, задний дворник, усилитель руля.

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