Вживані авто в Україні — які є варіанти за 6000 доларів у 2024 році

Які вживані авто можна купити в Україні за ціною до 6000 доларів у 2024 році
13 лютого 2024 16:20
Варіанти авто за 6000 потрібно оглядати прискіпливо. Фото: auto.ria.com
Середньостатистичний українець не завжди може дозволити собі купити нову машину з автосалону. Але на вторинному ринку можна купити автомобіль з пробігом, який за умови дбайливого догляду, прослужить ще довго.
Про це написав Car4You.
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Пропонуємо розглянути варіанти за ціною 6000 доларів з пробігом не більш як 170 тис. км.
2001 Volkswagen Fox
- Пробіг: 100 тис. км.
- Двигун: 1,2 Л / 55 к.с.
- Коробка передач: МКПП.
- Безпека: Airbag, ABS.
- Інше: підсилювач керма, підігрів дзеркал, електропривід.
2009 Kia Rio
- Пробіг: 100 тис. км.
- Двигун: 1,4 л / 95 к.с.
- Коробка передач: АКПП
- Безпека: Airbag, ABS, ABD, ESP.
- Інше: бортовий комп'ютер, підсилювач керма, електропакет, підігрів дзеркал, кондиціонер тощо.
2009 Skoda Fabia original
- Пробіг: від 150 тис. км.
- Двигун: 1,2 л / 54 к.с.
- Коробка передач: МКПП.
- Безпека: Airbag, ABS, ABD, ESP.
- Інше: підсилювач керма, електропакет, підігрів дзеркал, кондиціонер тощо.
2009 Ford Focus
- Пробіг: 150-170 тис. км.
- Двигун: 1,8 л / 115 к.с.
- Коробка передач: МКПП.
- Безпека: Airbag, ABS, ABD, іммобілайзер.
- Інше: електропривід, галогенні фари, задній двірник, підсилювач керма.
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