Вживані авто в Україні — які є варіанти за 6000 доларів у 2024 році

Варіанти авто за 6000 потрібно оглядати прискіпливо. Фото: auto.ria.com

Середньостатистичний українець не завжди може дозволити собі купити нову машину з автосалону. Але на вторинному ринку можна купити автомобіль з пробігом, який за умови дбайливого догляду, прослужить ще довго.

Про це написав Car4You.

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2001 Volkswagen Fox

Фото: wikipedia.org

Пробіг: 100 тис. км.

100 тис. км. Двигун: 1,2 Л / 55 к.с.

1,2 Л / 55 к.с. Коробка передач: МКПП.

МКПП. Безпека: Airbag, ABS.

Airbag, ABS. Інше: підсилювач керма, підігрів дзеркал, електропривід.

2009 Kia Rio

Фото: guideautoweb.com

Пробіг: 100 тис. км.

100 тис. км. Двигун: 1,4 л / 95 к.с.

1,4 л / 95 к.с. Коробка передач: АКПП

АКПП Безпека: Airbag, ABS, ABD, ESP.

Airbag, ABS, ABD, ESP. Інше: бортовий комп'ютер, підсилювач керма, електропакет, підігрів дзеркал, кондиціонер тощо.

2009 Skoda Fabia original

Фото: wikipedia.org

Пробіг: від 150 тис. км.

від 150 тис. км. Двигун: 1,2 л / 54 к.с.

1,2 л / 54 к.с. Коробка передач: МКПП.

МКПП. Безпека: Airbag, ABS, ABD, ESP.

Airbag, ABS, ABD, ESP. Інше: підсилювач керма, електропакет, підігрів дзеркал, кондиціонер тощо.

2009 Ford Focus

Фото: usedcarsni.com

Пробіг: 150-170 тис. км.

150-170 тис. км. Двигун: 1,8 л / 115 к.с.

1,8 л / 115 к.с. Коробка передач: МКПП.

МКПП. Безпека: Airbag, ABS, ABD, іммобілайзер.

Airbag, ABS, ABD, іммобілайзер. Інше: електропривід, галогенні фари, задній двірник, підсилювач керма.

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