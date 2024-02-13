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Які вживані авто можна купити в Україні за ціною до 6000 доларів у 2024 році

13 лютого 2024 16:20
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Вживані авто в Україні — які є варіанти за 6000 доларів у 2024 році
Варіанти авто за 6000 потрібно оглядати прискіпливо. Фото: auto.ria.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Середньостатистичний українець не завжди може дозволити собі купити нову машину з автосалону. Але на вторинному ринку можна купити автомобіль з пробігом, який за умови дбайливого догляду, прослужить ще довго.

Про це написав Car4You.

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Пропонуємо розглянути варіанти за ціною 6000 доларів з пробігом не більш як 170 тис. км.

2001 Volkswagen Fox

Які вживані авто можна купити в Україні за ціною до 6000 доларів у 2024 році - фото 1
Фото: wikipedia.org
  • Пробіг: 100 тис. км.
  • Двигун: 1,2 Л / 55 к.с.
  • Коробка передач: МКПП.
  • Безпека: Airbag, ABS.
  • Інше: підсилювач керма, підігрів дзеркал, електропривід.

2009 Kia Rio

Які вживані авто можна купити в Україні за ціною до 6000 доларів у 2024 році - фото 2
Фото: guideautoweb.com
  • Пробіг: 100 тис. км.
  • Двигун: 1,4 л / 95 к.с.
  • Коробка передач: АКПП
  • Безпека: Airbag, ABS, ABD, ESP.
  • Інше: бортовий комп'ютер, підсилювач керма, електропакет, підігрів дзеркал, кондиціонер тощо.

2009 Skoda Fabia original

Які вживані авто можна купити в Україні за ціною до 6000 доларів у 2024 році - фото 3
Фото: wikipedia.org
  • Пробіг: від 150 тис. км.
  • Двигун: 1,2 л / 54 к.с.
  • Коробка передач: МКПП.
  • Безпека: Airbag, ABS, ABD, ESP.
  • Інше: підсилювач керма, електропакет, підігрів дзеркал, кондиціонер тощо.

2009 Ford Focus

Які вживані авто можна купити в Україні за ціною до 6000 доларів у 2024 році - фото 4
Фото: usedcarsni.com
  • Пробіг: 150-170 тис. км.
  • Двигун: 1,8 л / 115 к.с.
  • Коробка передач: МКПП.
  • Безпека: Airbag, ABS, ABD, іммобілайзер.
  • Інше: електропривід, галогенні фари, задній двірник, підсилювач керма.

Раніше ми писали, які найдешевші дизельні авто, а також — вживані седани з повним приводом можна купити в Україні прямо зараз.

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