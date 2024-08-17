В МВД обнародовали алгоритм регистрации новых автомобилей в сервисных центрах

Женщина выдает мужчине автомобильный номер. Фото: hsc.gov.ua

С начала 2024 года в сервисных центрах МВД зарегистрировали около 90 тысяч новых транспортных средств. Зарегистрировать новый автомобиль можно двумя способами.

Об этом во вторник, 13 августа, сообщили в Главном сервисном центре МВД.

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Регистрировать автомобиль владелец может как лично, так и, передав свои полномочия продавцу.

"Автосалоны генерируют доверенность на право представлять интересы покупателя, которую можно подписать в салоне без нотариуса. Также они формируют акт приема-передачи. Представитель автосалона может обратиться в сервисный центр МВД вместо покупателя и перерегистрировать авто", — говорится в сообщении.

Экспертная служба МВД не осматривает новый автомобиль. Транзитные номерные знаки могут не выдаваться. Зарегистрированный автомобиль может оставаться на территории салона до тех пор, пока владелец не заберет его у продавца.

Какие документы нужны для регистрации нового авто в сервисном центре МВД:

паспорт с отметкой о регистрации места жительства (или ID-карта и выписка о месте жительства);

справка о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;

таможенные документы;

договор купли-продажи;

сертификат соответствия;

доверенность (при обращении через уполномоченного представителя).

При первой регистрации легкового транспортного средства в сервисных центрах МВД необходимо уплатить сбор на обязательное государственное пенсионное страхование.

Размер сбора зависит от стоимости авто:

если машина стоит не более 499 620 гривен, уплачивается 3% от стоимости;

если цена транспортного средства превышает 499 620 гривен, но не более 878120 гривен, уплачивается 4% от стоимости;

если автомобиль приобрели за более 878 120 гривен, уплачивается 5% от стоимости.

Сбор в пенсионный фонд не нужно платить только, когда впервые регистрируешь легковушку, работающую на электродвигателе.