Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Очереди на границе Украины — пограничники предупредили о сложной ситуации на некоторых участках arrow

Очереди на границе Украины — пограничники предупредили о сложной ситуации на некоторых участках

17 августа 2024 07:54
Кира Топенко - Редактор
Кира Топенко
Редактор
Очереди на границе Украины 17 августа собрались на выездах в Польшу, Словакию и Венгрию
Очереди на границе Украины. Фото: ГНСУ
Кира Топенко - Редактор
Кира Топенко
Редактор

Очереди на границе Украины в субботу, 17 августа, зафиксированы на нескольких контрольно-пропускных пунктах. Водителям придется подождать на выезде в Польшу, Словакию и Венгрию. Также пограничники рекомендуют учесть возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска. 

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

Читайте также:

Выберите страну, очереди на границе с которой вас интересуют:

Очереди на границе Украины 17 августа: пункты пропуска

По состоянию на 07:00 17 августа пограничники обнаружили на отдельных КПП с соседними странами очереди из автобусов и легковых автомобилей.

Очереди на границе с Польшей 17 августа

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 40 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 0 л/а, 6 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 30 л/а, 6 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 20 л/а, 5 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
  • "Нижанковичи" — 0 г/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т. ч. ГСМ).

Очереди на границе со Словакией 17 августа

Очереди на границе со Словацкой Республикой

  • "Малый Березный" — 15 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Очереди на границе с Венгрией 17 августа

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 25 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Очереди на границе с Румынией 17 августа

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 тонны);
  • "Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Очереди на границе с Молдовой 17 августа

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Также важные новости дня по теме:

граница КПП транспорт пограничники автобусы автомобиль документы заграница очереди очереди на границе выезд за границу

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:55 В МИД отреагировали на заявления России о планах Украины ударить по Курской и Запорожской АЭС

07:54 Очереди на границе Украины — пограничники предупредили о сложной ситуации на некоторых участках

07:32 Как защитить себя от штрафов ТЦК — объяснение адвоката

07:27 Ванат может перейти не в Интер, а в известный клуб из Испании

07:21 Россия нанесла удар по Сумам — в результате прилета есть раненые и разрушения

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

07:21 На Волыни военные убирали уклонистов из розыска за 3000 долларов — какой приговор вынес суд

07:01 Экс-командир "Азова" Жорин анонсировал важное мероприятие в помощь ВСУ на Закарпатье

07:01 Клиенты ПриватБанка жалуются на виртуальную помощницу Яну — детали

06:40 Цены на алюминий в августе — сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

06:30 Военный билет чужими руками — возможно ли это

07:55 В МИД отреагировали на заявления России о планах Украины ударить по Курской и Запорожской АЭС

07:54 Очереди на границе Украины — пограничники предупредили о сложной ситуации на некоторых участках

07:32 Как защитить себя от штрафов ТЦК — объяснение адвоката

07:27 Ванат может перейти не в Интер, а в известный клуб из Испании

07:21 Россия нанесла удар по Сумам — в результате прилета есть раненые и разрушения

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

07:21 На Волыни военные убирали уклонистов из розыска за 3000 долларов — какой приговор вынес суд

07:01 Экс-командир "Азова" Жорин анонсировал важное мероприятие в помощь ВСУ на Закарпатье

07:01 Клиенты ПриватБанка жалуются на виртуальную помощницу Яну — детали

06:40 Цены на алюминий в августе — сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

06:30 Военный билет чужими руками — возможно ли это

Эксклюзив

18:41 Война войной, а Коблево посетить надо — условия и цены на отдых

16:48 Новый скандал в Одессе из-за российской музыки — что слушают во время войны

15 августа 2024

18:47 Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна

15:19 Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут

14 августа 2024

06:40 В Украине дорожает золото — цены за 1 г драгоценного металла в августе

13 августа 2024
Эксклюзив

06:47 Один человек умер, трое в реанимации — во Львовской области бурлит новый штамм коронавируса FLIRT

06:40 Цены за 1 кг латуни в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

06:30 В августе обвалились цены на сою — сколько стоит зерно в Украине

10 августа 2024
Эксклюзив

06:48 Иллюзии о России развеяли цены, но контроль все еще ужасен — как живет оккупированный Крым

06:40 Цены за 1 кг металлолома в Украине — сколько стоит чермет в августе

Text

17:50 Кадры первых часов Курской операции и коррупция в ТЦК в Киевской области — эфир Вечір.LIVE

Text

13:49 В Украине могут появиться проблемы с зарплатами для бюджетников — Камельчук объяснил причину

Text

13:00 Изменения для украинцев в Польше и наступление ВСУ — эфир День.LIVE

Text

12:51 Военный психолог Эверт объяснила, как война влияет на психику военных

Text

10:42 Украина ратифицирует Римский статут — нардеп объяснил, что изменится после его принятия

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

Text

08:00 Предложение Лукашенко по поводу окончания войны и заявление Зеленского — эфир Ранок.LIVE

15 августа 2024
Text

19:03 Заместитель командира 3 ОШБр заявил, что на фронте происходит технологическая революция

Text

17:50 Начало переговоров с Россией об обмене пленными и новые финансовые ограничения — эфир Вечір.LIVE

Text

17:37 Нардеп Нагорняк спрогнозировал возможность отключений электроэнергии в августе

Text

17:16 Нардеп заявил, что крупные предприятия закрываются из-за роста цен на электричество

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

16 августа 2024

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы

8 августа 2024

06:45 Вкусный венгерский паштет всего из трех простых ингредиентов — готовится к завтраку за пять минут