У МВС оприлюднили алгоритм реєстрації нових автомобілів у сервісних центрах

Як зареєструвати авто в сервісному центрі — інструкція від МВС
Від початку 2024 року в сервісних центрах МВС зареєстрували майже 90 тисяч нових транспортних засобів. Зареєструвати нову автівку можна двома способами.
Про це у вівторок, 13 серпня, повідомили в Головному сервісному центрі МВС.
Правила реєстрації автомобілів у сервісних центрах МВС
Реєструвати автомобіль власник може як особисто, так і передавши свої повноваження продавцю.
"Автосалони генерують довіреність на право представляти інтереси покупця, яку можна підписати в салоні без нотаріуса. Також вони формують акт прийому-передачі. Представник автосалону може звернутися до сервісного центру МВС замість покупця та перереєструвати авто", — йдеться в повідомленні.
Експертна служба МВС не оглядає нове авто. Транзитні номерні знаки можуть не видаватися. Зареєстрована автівка може залишатися на території салону доти, доки власник не забере її у продавця.
Які документи потрібні для реєстрації нового авто в сервісному центрі МВС:
- паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картка та витяг про місце проживання);
- довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- митні документи;
- договір купівлі-продажу;
- сертифікат відповідності;
- довіреність (у разі звернення через уповноваженого представника).
Під час першої реєстрації легкового транспортного засобу в сервісних центрах МВС необхідно сплатити збір на обов'язкове державне пенсійне страхування.
Розмір збору залежить від вартості авто:
- якщо машина коштує не більше 499 620 гривень, сплачується 3% від вартості;
- якщо ціна транспортного засобу перевищує 499 620 гривень, але не більше 878 120 гривень, сплачується 4% від вартості;
- якщо автівку придбали за понад 878 120 гривень, сплачується 5% від вартості.
Збір до пенсійного фонду не потрібно сплачувати лише, коли вперше реєструєш легковик, що працює на електродвигуні.
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