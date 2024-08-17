У МВС оприлюднили алгоритм реєстрації нових автомобілів у сервісних центрах

Жінка видає чоловіку автомобільний номер. Фото: hsc.gov.ua

Від початку 2024 року в сервісних центрах МВС зареєстрували майже 90 тисяч нових транспортних засобів. Зареєструвати нову автівку можна двома способами.

Про це у вівторок, 13 серпня, повідомили в Головному сервісному центрі МВС.

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Правила реєстрації автомобілів у сервісних центрах МВС

Реєструвати автомобіль власник може як особисто, так і передавши свої повноваження продавцю.

"Автосалони генерують довіреність на право представляти інтереси покупця, яку можна підписати в салоні без нотаріуса. Також вони формують акт прийому-передачі. Представник автосалону може звернутися до сервісного центру МВС замість покупця та перереєструвати авто", — йдеться в повідомленні.

Експертна служба МВС не оглядає нове авто. Транзитні номерні знаки можуть не видаватися. Зареєстрована автівка може залишатися на території салону доти, доки власник не забере її у продавця.

Які документи потрібні для реєстрації нового авто в сервісному центрі МВС:

паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картка та витяг про місце проживання);

довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків;

митні документи;

договір купівлі-продажу;

сертифікат відповідності;

довіреність (у разі звернення через уповноваженого представника).

Під час першої реєстрації легкового транспортного засобу в сервісних центрах МВС необхідно сплатити збір на обов'язкове державне пенсійне страхування.

Розмір збору залежить від вартості авто:

якщо машина коштує не більше 499 620 гривень, сплачується 3% від вартості;

якщо ціна транспортного засобу перевищує 499 620 гривень, але не більше 878 120 гривень, сплачується 4% від вартості;

якщо автівку придбали за понад 878 120 гривень, сплачується 5% від вартості.

Збір до пенсійного фонду не потрібно сплачувати лише, коли вперше реєструєш легковик, що працює на електродвигуні.