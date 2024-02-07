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Как украинцу в Чехии купить подержанный автомобиль и не попасть на мошенников

7 февраля 2024 20:40
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Подержанные авто из Европы: как не попасть на мошенников, покупая машину в Чехии
Подержанные автомобили в Чехии нуждаются в тщательной проверке. Фото: idnes.cz
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Украинские автолюбители часто ищут возможность купить подержанное авто в Европе, чтобы получить машину, которая не имела пробега по отечественным дорогам, не заправлялась каким попало горючим, регулярно проходила техосмотр и обслуживалась на фирменных СТО. Но даже в странах ЕС вы не застрахованы от обмана, потому перед покупкой автомобиль нужно тщательно проверять.

Об этом написал Институт исследований авторынка, ссылаясь на данные сервиса CEBIA.

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  • Продано 671 тыс. легковых автомобилей (в Украине — 956 тыс.).
  • Ввезено авто с пробегом из других стран 154 тыс. (в Украине — 221 тыс.).
  • Средняя цена подержанного авто составляет 13 100 долларов (в Украине — 8 800 долларов).
  • Средний возраст авто с пробегом 9,5 лет (в Украине — 14,8 года).

Происхождение автомобилей

В Чехии популярны авто из Германии (19%). Но любая пятая машина, обозначенная в объявлении как пригнанная из Германии, имела происхождение из другой страны. Некоторые продавцы даже показывали поддельные документы.

А для каждого четвертого автомобиля в объявлениях вообще не указано происхождение. Это ложная практика, так как в разных странах свои особенности эксплуатации:

  • холодный морской климат;
  • горная местность;
  • агрессивные зимние реагенты для дорог;
  • тесные парковки.

Средний пробег

Среднее значение на подержанных авто в Чехии составляет 146 тыс. км (в Украине — 225 тыс. км). Но, по данным CEBIA, в прошлом году чешские продавцы в среднем скручивали около 100 тыс. км на одной машине не чешского производства, что позволяло повысить цену автомобиля на 20%.

Первый продавец

В 2023 году в Чехии было 48% объявлений от первых владельцев авто. На самом деле, в двух из трех случаев это была ложная информация, позволявшая заработать дополнительные 5% к цене машины.

Попадание в ДТП

В прошлом году более 99% объявлений о продаже имели отметку, что авто раньше не попадало в ДТП. На самом деле, 60% машин имели в прошлом разные повреждения.

Ранее мы писали, как на импорт подержанных автомобилей в Украину повлияет блокада границ. Также представляли ТОП-20 подержанных автомобилей, которые легко и быстро продаются.

Чехия
авто
мошенничество
автомобиль
продажа авто

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