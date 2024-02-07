Подержанные авто из Европы: как не попасть на мошенников, покупая машину в Чехии

Как украинцу в Чехии купить подержанный автомобиль и не попасть на мошенников
Украинские автолюбители часто ищут возможность купить подержанное авто в Европе, чтобы получить машину, которая не имела пробега по отечественным дорогам, не заправлялась каким попало горючим, регулярно проходила техосмотр и обслуживалась на фирменных СТО. Но даже в странах ЕС вы не застрахованы от обмана, потому перед покупкой автомобиль нужно тщательно проверять.
Об этом написал Институт исследований авторынка, ссылаясь на данные сервиса CEBIA.
Авторынок Чехии в 2023 году
- Продано 671 тыс. легковых автомобилей (в Украине — 956 тыс.).
- Ввезено авто с пробегом из других стран 154 тыс. (в Украине — 221 тыс.).
- Средняя цена подержанного авто составляет 13 100 долларов (в Украине — 8 800 долларов).
- Средний возраст авто с пробегом 9,5 лет (в Украине — 14,8 года).
Происхождение автомобилей
В Чехии популярны авто из Германии (19%). Но любая пятая машина, обозначенная в объявлении как пригнанная из Германии, имела происхождение из другой страны. Некоторые продавцы даже показывали поддельные документы.
А для каждого четвертого автомобиля в объявлениях вообще не указано происхождение. Это ложная практика, так как в разных странах свои особенности эксплуатации:
- холодный морской климат;
- горная местность;
- агрессивные зимние реагенты для дорог;
- тесные парковки.
Средний пробег
Среднее значение на подержанных авто в Чехии составляет 146 тыс. км (в Украине — 225 тыс. км). Но, по данным CEBIA, в прошлом году чешские продавцы в среднем скручивали около 100 тыс. км на одной машине не чешского производства, что позволяло повысить цену автомобиля на 20%.
Первый продавец
В 2023 году в Чехии было 48% объявлений от первых владельцев авто. На самом деле, в двух из трех случаев это была ложная информация, позволявшая заработать дополнительные 5% к цене машины.
Попадание в ДТП
В прошлом году более 99% объявлений о продаже имели отметку, что авто раньше не попадало в ДТП. На самом деле, 60% машин имели в прошлом разные повреждения.
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