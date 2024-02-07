Вживані авто з Європи: як не потрапити на шахраїв, купуючи машину в Чехії

Вживані авто в Чехії потребують ретельної перевірки. Фото: idnes.cz

Українські автолюбителі часто шукають можливість купити вживане авто в Європі, щоб отримати машину, яка не мала пробігу вітчизняними дорогами, не заправлялася аби яким пальним, регулярно проходила техогляд та обслуговувалася на фірмових СТО. Але навіть в країнах ЄС ви не застраховані від обману, тому перед покупкою автомобіль потрібно ретельно перевіряти.

Про це написав Інститут досліджень авторинку, посилаючись на дані сервісу CEBIA.

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Продано 671 тис. вживаних легкових автомобілів (в Україні — 956 тис.).

Ввезено авто з пробігом з інших країн 154 тис. (в Україні — 221 тис.).

Середня ціна вживаного авто становить 13 100 доларів (в Україні — 8 800 доларів).

Середній вік авто з пробігом 9,5 років (в Україні — 14,8 року).

Походження автомобілів

У Чехії популярні авто з Німеччини (19%). Але кожна п’ята машина, позначена в оголошенні як пригнана з Німеччини, мала походження з іншої країни. Деякі продавці навіть показували підроблені документи.

А для кожного четвертого автомобіля в оголошеннях взагалі не вказане походження. Це хибна практика, позаяк у різних країнах свої особливості експлуатації:

холодний морський клімат;

гірська місцевість;

агресивні зимові реагенти для доріг;

тісні парковки.

Середній пробіг

Середнє значення на вживаних авто в Чехії становить 146 тис. км (в Україні — 225 тис. км). Але, за даними CEBIA, торік чеські продавці в середньому скручували близько 100 тис. км на одній машині не чеського виробництва, що дозволяло підвищити ціну автомобіля на 20%.

Перший продавець

У 2023 році в Чехії було 48% оголошень від перших власників авто. Насправді у двох із трьох випадків це була неправдива інформація, яка дозволяла заробити додаткові 5% до ціни машини.

Потрапляння в ДТП

Торік понад 99% оголошень про продаж мали позначку, що авто раніше не потрапляла в ДТП. Насправді 60% машин мали в минулому різні пошкодження.

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